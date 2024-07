En tant que nouvelle recrue de l’équipe de sauveteurs, ce chiot s’entraîne dur pour assurer la sécurité des nageurs à la plage (vidéo)

Nos amis les chiens nous aident au quotidien dans bien des tâches en tant que chien policier, chien guide d’aveugle, chien de berger, chien de thérapie, chien d’avalanche… Saviez-vous que certains toutous peuvent aussi contribuer à assurer la sécurité des baigneurs à la plage ? Ce sera bientôt la mission de Bell, une adorable chienne Terre-Neuve de 11 semaines qui s’entraîne pour devenir sauveteur sur la plage de Scarborough dans le Maine (États-Unis).

Une nouvelle recrue en formation

La jeune Bell vient juste de commencer sa formation. « Elle nage dans un étang 2 fois par semaine », a déclaré Greg Wilfert, directeur du parc de la plage de Scarborough, à WGME. « Elle sait ce que font les gros chiens et elle essaie de faire ce qu'ils font », a-t-il ajouté.

WGME

Bientôt, la chienne courra sur la plage aux côtés de ses collègues canins, Beacon et Bouy, en tant que « deuxième intervenant » qualifié. En attendant, elle continue d’apprendre les ficelles du métier en les observant.

Une aide précieuse lors des sauvetages en mer

Pour Greg Wilfert, l’aide de ces patrouilleurs à 4 pattes est inestimable lors d’un sauvetage. « Les chiens peuvent tirer 5 personnes à la fois. Un maître-nageur ne tire pas 5 personnes, il peut en tirer 2 ou peut-être 3, mais il n'en tire pas 5 », a-t-il expliqué.

WGME

En cas de sauvetage en mer, c’est le maître-nageur qui intervient en premier, avant d’être rejoint par un chien. Le toutou se charge ensuite de ramener le nageur en difficulté sur le rivage. Les chiens de l’équipe de sauvetage savent parfaitement comment naviguer dans les courants d’arrachement, qui constituent un danger courant pour les baigneurs de Scarborough Beach.

News Center Maine / YouTube

« Quand les vagues sont très fortes, je me sens plus en sécurité en sachant que je peux compter sur eux au cas où », a avoué Hope Taylor, l’une des sauveteuses de la plage.

Une attraction de plage très spéciale

La présence de ces boules de poils sur la plage a aussi un autre avantage : attirer l’attention des vacanciers qui affluent vers le poste de secours. Les sauveteurs en profitent pour éduquer ce public sur les dangers de la plage tels que les courants d'arrachement.

WGME

« Ils sont célèbres pour le travail qu'ils font pour sauver des gens quand ils le doivent », a déclaré Rufus Bizer, un vacancier. « Et ils ont un bon caractère, ils sont vraiment mignons, et le bébé est très drôle et tout doux. » De toute évidence, Bell et ses collègues sont une attraction de plage très spéciale qui fait l’unanimité !