Le courage des chiens de sauvetage mis à l'honneur dans une exposition commémorant le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre

Après l'effondrement des tours jumelles à New York, des centaines de chiens de recherche et de sauvetage ont été déployés afin de détecter le moindre signe de vie au milieu des ruines. Une exposition en leur honneur a été inaugurée mercredi, au Musée du Chien de l'American Kennel Club.

Les attentats du 11 septembre 2001 ont ébranlé toute une nation, et plus encore. À New York, de nombreux sauveteurs ont fouillé l'épave du World Trade Center, dans l'espoir de trouver des survivants. Nous avons tous en tête des images de policiers et de soldats du feu explorant les décombres du site. Mais parmi ces troupes de professionnels, se trouvaient des centaines de chiens de recherche et de sauvetage.

The New York Times mentionne notamment Trakr, un Berger Allemand ayant passé au peigne fin la zone sinistrée pendant 2 jours avant de s'écrouler à cause de l'inhalation de fumée toxique, de l'épuisement et des brûlures. Ou encore Riley, un Golden Retriever ayant fourré son museau dans les champs de débris, permettant ainsi de localiser les corps de plusieurs pompiers.

© Mai / Getty Images

Le dévouement et le courage des animaux a inspiré pléthore de secouristes et témoins de la scène. À l'approche du 20e anniversaire des attaques, le Musée du Chien de l'American Kennel Club (AKC), la plus importante fédération canine des États-Unis depuis 1884, a inauguré l'exposition « 9/11 Remembered : Search & Rescue Dogs ».

© Ron Burns / AKC Museum of the Dog

Une commémoration qui a du chien

L'exposition ne met pas seulement à l'honneur les chiens qui ont travaillé à la suite des attentats du 11 septembre, mais aussi tous ceux qui ont apporté leur contribution lors d'autres catastrophes dans le monde entier.

© Stephen Chernin / Associated Press

« Nous présentons également certains des côtés les plus positifs : Rex de White Way a sauvé tout un train de personnes coincées dans la Sierra Nevada dans les années 1950, et nous parlerons de Saint-Bernards comme Barry, un très célèbre Saint-Bernard à l'hospice du Grand-Saint-Bernard en Suisse qui a secouru des victimes d'avalanche », a expliqué Alan Fausel, directeur du musée.

© New York City Fire Museum / AKC Museum of the Dog

Les visiteurs peuvent contempler une myriade d'œuvres d'art, dont des peintures ainsi que des sculptures grandeur nature. Ce rendez-vous artistique fait suite à une exposition temporaire, « K-9 Courage », au Mémorial du 11-Septembre (9/11 Memorial & Museum). Jusqu'au printemps 2022, la photographe Charlotte Dumas présente les portraits de chiens ayant donné un sérieux coup de patte après les attentats.

© 9/11 Memorial & Museum / Jin S. Lee

« Vous pouvez, à l'aide des photographies, imaginer ce que leurs yeux ont vu », a déclaré Alice M. Greenwald, directrice générale et présidente du musée.