Le combat d’un chien sauvé d’une usine à chiots et souffrant d’une insuffisance cardiaque

Le combat d’un chien sauvé d’une usine à chiots et souffrant d’une insuffisance cardiaque

La North Shore Animal League America (NSALA), une association à but non lucratif, a sauvé un Bichon maltais des conditions déplorables d’une usine à chiots. En plus d’être traumatisé, l’animal souffre d’un grave problème de santé.

Phoenix porte bien son nom. Après avoir vécu l’enfer, le Bichon maltais renaît de ses cendres. Lorsque les bénévoles de la NSALA l’ont sauvé d’un élevage intensif, le petit chien à la robe blanche était dans un état de détresse élevée.

© North Shore Animal League America

Épuisé, il a été transporté d’urgence dans une clinique vétérinaire où il s’est effondré. Le canidé a subi un arrêt cardiaque, rapporte People. Il a heureusement été réanimé et son état s’est stabilisé. C’est à la suite de cet épisode, que ses sauveteurs l’ont nommé Phoenix.

© North Shore Animal League America

Un avenir meilleur

Les vétérinaires lui ont diagnostiqué une insuffisance cardiaque. Cette maladie ne peut être guérie complètement, mais peut être gérée avec des médicaments. Au fil du temps, Phoenix a retrouvé de l’énergie. Il a dévoilé un tempérament doux et dynamique.

© North Shore Animal League America

Et ce n’est pas tout ! Après avoir survécu à une usine à chiots ainsi qu'à un arrêt cardiaque, il a trouvé une famille aimante pour toujours. Un couple, qui a récemment perdu son Bichon maltais à cause de la même maladie, a tendu la main à Phoenix, rebaptisé Joey. Ses nouveaux propriétaires sont immédiatement tombés amoureux de lui et savent exactement quels soins lui apporter.

A lire aussi : Un chaton paralysé et esseulé se lie d'amitié avec un chat à 3 pattes dès son arrivée au refuge

© North Shore Animal League America

Le petit chien vit désormais les meilleurs moments de sa vie et reçoit énormément d'amour au quotidien.