Le chien qui a aidé sa propriétaire à pousser une voiture lors des inondations récompensé pour sa bravoure (vidéo)

Au début du mois d'août, l'Ecosse était en proie à des inondations. Lors de ces intempéries, un chien nommé Puck a aidé sa propriétaire à pousser un véhicule piégé dans l'eau, dans lequel se trouvaient 2 femmes. Après cet acte héroïque, l'animal a reçu un beau et délicieux cadeau.

Souvenez-vous : le 8 août dernier, un homme a partagé la vidéo sur Facebook, laquelle est devenue virale. Les internautes ont pu observer le Springer Anglais, âgé de 10 ans, « imiter » sa propriétaire, Lori Gillies, en l'aidant à pousser une voiture coincée au milieu d'une route inondée à Glasgow.

Le chien, fidèle et intelligent, s'est hissé sur ses pattes arrière et à poser les 2 autres sur le coffre de l'automobile. Ce geste courageux a permis de mettre les femmes, initialement piégées à l'intérieur, en sécurité.

Après cet épisode insolite, Puck a été salué comme un héros. « Nous faisions juste une bonne action en aidant cette voiture et ses propriétaires à atteindre un terrain plus sec », a déclaré avec humilité Lori Gillies au Daily Record.

© Lori Gillies

Un coup de patte gravée dans l'Histoire

Le héros à 4 pattes, en plus d'avoir reçu un succulent repas le soir même une fois rentré à la maison, a été récompensé avec une énorme boîte remplie de friandises et autres accessoires. Une marque d'aliments pour animaux de compagnie a eu vent de cette opération de sauvetage réussie ,et a désiré offrir une boîte-cadeau au brave chien pour son travail acharné.

© Lori Gillies

« Des petites histoires comme celle-ci rappellent qu'il existe encore des bonnes personnes avec des animaux de compagnie qui essaient de faire une bonne action », a confié le directeur de l'entreprise. La star de Glasgow a eu la chance de se délecter de mets adaptés à son âge, qui l'aideront à « rester en forme et actif », selon les dires du donateur.

Le coup de patte de Puck a démontré que les animaux de compagnie sont toujours prêts à suivre leur parent adoptif où qu'il aille, et à sauver la vie des humains.