Le chien du rappeur Leto placé dans un refuge après un signalement pour abandon et actes de cruauté

Cela faisait 5 mois que Captain, un American Staffordshire Terrier, vivait dans des conditions déplorables chez le frère du rappeur Leto. Ce dernier est le propriétaire du chien, mais il ne s’en occupait plus. Il l’avait pourtant utilisé dans ses clips.

Depuis le mois de septembre dernier, les voisins du frère de Leto entendaient les hurlements et les pleurs du chien du rappeur, qui était gardé en permanence dans un balcon d’un mètre carré. Un espace non seulement très réduit, mais en plus insalubre, puisque le sol était couvert d’urines et de déjections canines.

Excédés, les riverains ont fini par en informer l’association Action Protection Animale (APA), comme le rapportait Le Parisien ce dimanche 21 février. Les bénévoles sont intervenus et ont pris en charge l’American Staffordshire Terrier de 11 mois, répondant au nom de Captain.

L’APA a placé le quadrupède dans un refuge et déposé une plainte pour abandon volontaire et acte de cruauté envers un animal, auprès du commissariat de police du 15e arrondissement de Paris.

« Quand il n’en a plus eu besoin, il ne s’en est plus occupé »

Le rappeur ne s’occupait plus de son chien depuis un certain temps et l’avait confié à son frère. Captain était pourtant apparu dans plusieurs de ses clips. Anne-Claire Chauvancy, présidente d’Action Protection Animale, déplore non seulement les mauvaises conditions de vie du canidé, mais aussi le fait que son maître l’ait délaissé « quand il n’en a plus eu besoin ».

Convoqué, le fondateur du duo PSO Thug s’expose à une condamnation et à une peine de 2 ans de prison, ainsi qu’à 30 000 euros d’amende, toujours d’après Le Parisien.

Captain continue de s’en remettre au refuge. Il sera très probablement proposé à l’adoption une fois l’enquête bouclée.