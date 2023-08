Le chien de Julien Doré opéré en urgence : le chanteur donne des nouvelles du Berger Blanc Suisse

Julien Doré est soulagé et a tenu à rassurer ses nombreux fans au sujet de l’état de santé de son chien. Jean-Marc, l’un des 2 Bergers Blancs Suisses du chanteur, a effectivement dû être opéré après qu’un corps étranger s’est logé dans son tube digestif, rapportait Paris Match le lundi 31 juillet.

L’artiste gardois en a parlé le samedi 29 juillet sur le compte Instagram qu’il consacre à ses amis canidés Jean-Marc et Simone et qui est suivi par plus de 140 000 followers. La publication comprend une série de photos où l’on voit le premier équipé d’une collerette vétérinaire, ainsi que l’objet qui lui avait valu d’être hospitalisé 4 jours.

Julien Doré explique qu’il s’agit d’un morceau de jouet. Bloqué dans l’intestin du chien, il a pu être extrait lors d’une « grosse opération ». Après une « grosse frayeur » et un séjour en clinique vétérinaire, Jean-Marc a donc pu rentrer à la maison pour s’en remettre aux côtés de sa congénère et de leur célèbre maître.



Julien Doré / Instagram

Sur son compte Instagram personnel, l’interprète de « Paris-Seychelles », « Moi… Lolita » ou encore « On attendra l’hiver » a partagé une vidéo de ses retrouvailles avec le Berger Blanc Suisse.

A lire aussi : Un chien salué en héros pour être resté aux côtés du bébé de ses maîtres pendant un incendie

Une publication dont il a profité pour adresser ses remerciements à « sa vétérinaire Manon », ainsi qu’aux équipes de la clinique vétérinaire des Espinaux et du centre hospitalier vétérinaire Languedocia.

Julien Doré et ses stars sur 4 pattes

Ces mêmes Jean-Marc et Simone avaient fait une apparition remarquée dans le clip « Waf » du chanteur de 41 ans, dévoilé en 2021. Ses 2 compagnons canins y participaient au même titre que plusieurs autres chiens, des animaux pour lesquels Julien Doré voue une grande passion.

On se souvient notamment qu’il avait apporté son soutien à Nathalie. Cette Brestoise cherchait désespérément son chiot Sunny, Berger Américain Miniature volé en avril 2022.