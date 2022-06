Le chien aurait pour ancêtres 2 populations de loups distinctes selon cette nouvelle étude

De multiples recherches avaient été menées autour des origines lointaines du chien et le processus de domestication du loup gris ayant abouti au meilleur ami de l’Homme. Une nouvelle étude, publiée le mercredi 29 juin dans la revue Nature, suggère que les chiens se sont développés à partir de 2 populations de loups distinctes, et non pas une seule.

Il est établi que les chiens sont les premiers animaux à avoir été domestiqués, il y a 15 000 à 30 000 ans. « La plupart des autres espèces l’ont été après l’avènement de l’agriculture », indique le Dr Anders Bergström, auteur principal de ladite étude réalisée à l’Institut Francis Crick de Londres.

Ce chercheur qualifie de « fascinant » le fait « que les humains à l'époque glaciaire aient formé cette relation avec ce prédateur féroce » qu’était le loup. Cependant, on ignore encore aujourd’hui comment, où et sous l’impulsion de quel groupe humain ce processus s’est déroulé. On ne sait pas non plus s’il a eu lieu en une seule ou plusieurs fois. « Cela reste l’un des grands mystères de la préhistoire humaine », d’après le Dr Bergström.

Si de précédents travaux indiquaient que les loups avaient été domestiqués séparément en Asie et en Europe, mais que seule la lignée asiatique avait contribué à l’ascendance des chiens modernes, la nouvelle étude donne la priorité à la thèse de la double ascendance.

L’équipe du Dr Bergström a analysé 72 génomes de loups anciens ayant vécu en Europe, en Sibérie et en Amérique du Nord plus de 100 000 ans plus tôt. Elle les a comparés à ceux de chiens anciens et d’autres modernes. Ce qui a permis aux chercheurs de constater que, dans l’ensemble, les chiens sont génétiquement plus proches des anciens loups de Sibérie, alors que ceux-ci ne sont pas leurs ancêtres directs. Ce qui implique que « les chiens auraient subi une domestication quelque part en Asie ».

Plus d’interrogations que de certitudes pour le moment

Toutefois, d’autres groupes de chiens, principalement africains - comme le Basenji - et du Moyen-Orient, possèdent des caractéristiques génétiques les liant à une population de loups gris de l’Ouest.

L’étude apporte donc des éléments nouveaux, mais de nombreuses questions restent sans réponse quant au processus de domestication du loup. « Nous ne pouvons toujours pas dire s'il y a eu deux événements de domestication indépendants suivis de la fusion de ces deux populations, ou s'il n'y a eu qu'un seul processus de domestication, suivi d'un mélange de loups sauvages », estime le Dr Bergström.