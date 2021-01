Le chat enfermé dans un sac sauvé par un agent de tri devient un symbole et se fait élire ministre de l'Environnement

Le chat sauvé in extremis d’une broyeuse il y a une semaine se porte très bien. Il a même trouvé un foyer et un travail que lui envieraient plus d’un. Il ne reste plus à ses adoptants qu’à lui choisir un nom.

Le 21 décembre dernier, Mikhail Tukash, un agent de tri au sein de l’entreprise Gorkomkhoz sauvait la vie d’un chat qui avait été enfermé dans un sac et jeté parmi les ordures. Ledit sac se trouvait sur le tapis roulant qui convoyait les déchets vers une broyeuse. Il avait été découvert juste à temps par l’employé.

Son histoire avait été relayée un peu partout dans le monde par les médias et les réseaux sociaux. Après son incroyable sauvetage, l’animal a commencé sa toute nouvelle vie de… haut fonctionnaire, comme le rapporte Slate.

Le chat a, en effet, été adopté par le ministère de l’Environnement d’Oulianovsk, région de l’Ouest de la Russie où se trouve l’entreprise de traitement des déchets en question. Il a même reçu le titre honorifique de vice-ministre de l’Environnement.

Son travail consiste tout simplement à vivre sa vie de chat en évoluant librement dans les bureaux du ministère.

L’adorable félin au pelage noir et blanc profite pleinement de son nouveau statut, lui qui avait frôlé le pire quelques jours auparavant. Mikhail Tukash peut être fier d’avoir eu la présence d’esprit de vérifier le contenu de ce sac ce jour-là.

Le chat n’a pas encore de nom. Le public a été invité à lui en trouver un en envoyant des suggestions.

La vidéo ci-dessous montre le moment où il a été sauvé, son examen par le vétérinaire, puis des photos où il se repose tranquillement sur un fauteuil ou au pied d’un sapin.

