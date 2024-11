La vie d'une chienne ayant connu l'errance et le refuge change du tout au tout lorsqu'elle rencontre son âme soeur (vidéo)

Entre la vie que menait Maggie au refuge et celle qui est la sienne à présent, c’est le jour et la nuit. L’adoption a tout changé pour cette chienne qui avait longtemps attendu sa chance.

Bien souvent, les chiens adoptés dans un refuge ou même directement dans la rue connaissent une véritable métamorphose, tant que le plan physique que sur celui émotionnel et comportemental. Longtemps privés de nourriture, de soin et d’attention, ils renaissent lorsqu’ils reçoivent enfin tout cela.

La chienne dont il est question ici était passée par là avant de rencontrer l’amour et de voir son existence changer du tout au tout.

Sa propriétaire, qui se fait appeler « @illegalxalien93 » sur TikTok, est originaire de Bogota, en Colombie, et habite Oakland dans l’Etat de la Californie (Etats-Unis). Elle a récemment partagé sur le réseau social une vidéo particulièrement émouvante, rendant compte de la transformation de la femelle Pitbull qu’elle avait adoptée dans un refuge californien.

Dans cette séquence, que relaie Newsweek, on voit d’abord la chienne dans son box en structure d’accueil. Elle paraît triste et confuse. Quasi immobile, elle finit par remuer timidement la queue lorsque celle qui deviendra sa maîtresse tend la main vers les barreaux pour qu’elle puisse la renifle.

On découvre ensuite la nouvelle vie de la quadrupède. Un quotidien qui n’a plus grand-chose à avoir de celui qui était le sien avant l’adoption. La chienne profite ainsi de bains de soleil au bord d’un étang, court dans la nature, s’offre un joli plongeon dans le plan d’eau et joue à la balle notamment.

Une chienne désormais heureuse

Elle est clairement heureuse et épanouie depuis sa rencontre avec son âme sœur, qui lui a permis de mener la vie joyeuse et sereine qu’elle mérite.

Les internautes sont conquis en regardant ces belles images. Beaucoup d’entre eux ont relevé le moment adorable où la chienne est paisiblement endormie avec la langue légèrement sortie.

@illegalxalien93 / TikTok

Sa maîtresse a révélé en commentaire, sur une autre vidéo, que la Pitbull s’appelle Maggie et qu’elle était errante avant son arrivée au refuge.