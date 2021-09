La vidéo montrant le sauvetage d'un petit chien piégé dans une rivière

Grâce à l’action efficace des pompiers du Wisconsin, un chien a été sauvé de la noyade après être tombé dans une rivière. L’animal avait échappé à la surveillance de son propriétaire lors d’une promenade. Il est sain et sauf.

Les pompiers de Fond du Lac, ville de l’Etat du Wisconsin, ont porté secours à un chien pris au piège dans la rivière du même nom, comme le rapporte FDL Reporter.

Le sauvetage a eu lieu le matin du jeudi 15 juillet. Ce jour-là, aux alentours de 7 heures, un habitant local était en train de promener ses 2 chiens de type Terrier, quand l’un d’eux a décidé de s’aventurer un peu trop loin.

L’homme a alors tenté de rattraper le canidé. C’est là que l’animal a décidé de sauter dans le cours d’eau. Le chien ne parvenait plus à regagner la berge et son maître ne pouvait pas descendre le chercher, la paroi étant trop raide et haute.

Il n’a eu d’autre choix que d’appeler les secours. Ces derniers ont été rapides et efficaces dans leur intervention, puisque, une demi-heure à peine après l’incident, le chien était de retour sur la terre ferme auprès des siens.

Un chien amical et coopératif

Les pompiers locaux (Fond du Lac Fire & Rescue) sont, en effet, vite arrivés sur les lieux et ont déployé une échelle. L’un d’eux s’en est servi pour descendre jusqu’au bord de la rivière en appelant le quadrupède et en émettant des sifflements pour l’attirer vers lui.

Le Terrier, qui commençait à s’épuiser en nageant, s’est montré coopératif ; il s’est dirigé vers le soldat du feu, qui a ainsi pu le récupérer et le hisser sur la rive. « Le chien avait un peu froid et tremblait, mais c'est à peu près tout. Nous sommes ravis que tout se soit bien passé », a déclaré Garth Schumacher, chef des pompiers de Fond du Lac, après le sauvetage.

Les sauveteurs ont même raccompagné la famille chez elle à bord de leur véhicule.