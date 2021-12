La vidéo d'une chienne heureuse de voir son voeu s'exaucer à temps pour Noël

La vie était extrêmement difficile pour Sparkle, une chienne de 5 ans qui risquait d’ailleurs de la voire abrégée. Elle vivait, en effet, dans un refuge pratiquant l’euthanasie en Roumanie, comme le rapporte Team Dogs.

Heureusement, l’association International Dog Rescue est intervenue et l’a sauvée, pour ensuite organiser son transfert au Royaume-Uni. Sparkle n’était plus en danger de mort au refuge Oakwood Dog Rescue, situé à Hull dans le nord-est de l’Angleterre. Toutefois, malgré tous les efforts des bénévoles, elle avait du mal à s’adapter à cet environnement stressant.



Oakwood Dog Rescue / Twitter

Sparkle ne s’entendait pas avec ses congénères. Elle avait surtout besoin d’être entourée de gens qui l’aiment. En d’autres termes, il lui fallait une famille le plus vite possible. Elle a toutefois dû patienter.

Arrivée en octobre 2021 en Angleterre, elle n’avait suscité l’intérêt d’aucun adoptant potentiel jusqu’en décembre. Au refuge, on espérait lui trouver un foyer avant Noël. Les vœux des bénévoles ont finalement été exaucés.



Oakwood Dog Rescue / Twitter

La tâche n’était pas facile, en raison du profil de Sparkle. Il lui fallait une famille sans autre chien, sans chat non plus, ni enfant. A quelques jours des fêtes de fin d’année, le miracle a eu lieu. La chienne a pu rencontrer ses futurs maîtres, et ce premier contact a été un succès total.

Ce merveilleux moment a été filmé, tout comme le jour de l’adoption. La vidéo, postée sur Twitter par Oakwood Dog Rescue, est vite devenue virale. La voici…

We love a happy forever after here at Oakwood and here is a super special one. Sparkle needed to be in a home so badly ???????? We are overjoyed to tell you that she will be spending Xmas with her very own family ????????????#happy #home #adopted #goodbye #RescueDogs @interdogrescue pic.twitter.com/rPl4Pjfnoq