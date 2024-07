La vidéo attendrissante d’un ancien basketteur réconfortant un minuscule carlin sauvé d’une usine à chiots

Tadpole a commencé sa vie de la pire des façons, car elle est née au mauvais endroit. Élevée dans une usine à chiots, elle ne bénéficiait d’aucun confort et, surtout, ne recevait pas les soins médicaux dont elle avait besoin. Par chance, des bienfaiteurs l’ont sortie de cet enfer et ont été aux petits soins pour elle. Elle a notamment trouvé du réconfort dans les bras d’un homme.

Il y a quelques semaines, Jen Tripucka, membre de l’association Wise Animal Rescue au New Jersey (États-Unis), a décidé d’accueillir une petite boule de poils nommée Tadpole. Celle-ci avait déjà vécu bien des épreuves du haut de son jeune âge, mais pouvait désormais tourner la page sur son passé. Elle était extrêmement bien entourée et couverte d’affection chez ses hôtes.

La jeune Tadpole, une femelle de race Carlin, a tiré un trait définitif sur sa vie catastrophique dans le Midwest. Elle y vivait dans les pires conditions possibles, puisqu’elle séjournait dans une usine à chiots. Les animaux sont souvent négligés sur place et ne servent qu’à gagner de l’argent. Leurs besoins les plus primaires sont rarement comblés.

@thejennifertrip / TikTok

Une boule de poils fragile

Le Wise Animal Rescue est parvenu à négocier la sortie de Tadpole, qui nécessitait vraisemblablement des soins d’urgence : « Elle était très malade et minuscule et souffrait d'une pneumonie et de Parvo lorsque nous l'avons amenée au refuge pour la première fois et que nous nous sommes précipités aux urgences » racontait Jen à Newsweek.

La rescapée ne pesait même pas un kilogramme, mais par chance, son état de santé s’est stabilisé. Après des jours de soins, elle a pu rejoindre la maison d’accueil du beau-père Jen. Ce dernier est un ancien basketteur à la carrure impressionnante puisqu’il mesure plus d’un mètre 90. Mais ne vous fiez pas à sa stature, car c’est une véritable crème.

Récemment, Jen a partagé une vidéo de lui sur TikTok qui est devenue virale. On voit l’homme tenir la minuscule Tadpole entre ses grands bras et la bercer. C’était la première fois qu’il rencontrait la jeune chienne, et Jen a déclaré qu’elle était parvenue à lui « voler son cœur ». Il faut dire que son beau-père a du mal à résister lorsqu’il rencontre un toutou : « Mon beau-père est un grand amoureux des chiens et c'était tout simplement la plus adorable des scènes » affirmait-elle.

Tadpole a donc reçu toute l’affection et l’attention qu’elle méritait avant de rejoindre sa maison pour la vie. Jen est ravie d’avoir partagé de la douceur au sein de sa communauté grâce à sa publication : « C'est une joie de montrer au monde à quel point le sauvetage est merveilleux » assurait-elle.

A lire aussi : Leur chien de 10 ans réapparaît après 3 ans de disparition, mais ils ne veulent plus de lui et le laissent au refuge

@thejennifertrip / TikTok