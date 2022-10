La vidéo adorable montrant le chien de John Travolta, adopté au refuge, le réveiller tendrement

6 mois après avoir été adoptée par John Travolta et son fils, Peanut, la chienne rendu célèbre par son passage aux Oscars, est déjà extrêmement attachée à son humain. L’acteur a partagé une vidéo où le canidé lui offre toute son affection au réveil.

« Voilà comment Peanut, la chienne de Ben, me réveille ». Ceci est a légende accompagnant l’adorable vidéo postée par John Travolta sur son compte Instagram le 30 septembre, et relayée par Parade. On y voit le canidé lécher le visage du célèbre acteur venant tout juste de sortir de son sommeil.

Ben est le diminutif de Benjamin, son fils de bientôt 12 ans pour lequel John Travolta avait adopté Peanut dans un refuge au lendemain du passage de cette dernière à la cérémonie des Oscars.

La séquence a suscité de nombreux commentaires de fans, mais aussi d’autres vedettes comme Michelle Pfeiffer. La fille de John Travolta, Ella Bleue (22 ans), y est également allée de sa réaction attendrie sous la publication, qui totalise déjà des centaines de milliers de « j’aime » sur le réseau social.

Au-delà de cette scène très tendre, c’est aussi l’histoire de la chienne en question qui est à nouveau mise en avant à l’occasion de ce post.

En mars dernier lors de la 94e édition des Oscars, un hommage avait été rendu à l’actrice Betty White, décédée 4 mois plus tôt. Elle était connue aussi bien pour sa longue et riche carrière à l’écran que pour son engagement en faveur de la cause animale.

C’est dans ce cadre que Peanut, qui s’appelait Mac N Cheese à l’époque, avait été amenée sur scène par l’actrice et réalisatrice Jamie Lee Curtis, qui en avait profité pour parler du refuge californien Paw Works où vivait la chienne.

Un véritable coup de foudre

D’après Chad Atkins, cofondateur et directeur de l’association, il était d’abord question de faire apparaître un chien spécialement entraîné, mais Jamie Lee Curtis avait suggéré de présenter plutôt Peanut. Elle estimait qu’une telle démarche était plus en phase avec les convictions de Betty White et son soutien aux refuges.

La chienne avait touché bon nombre de célébrités, dont John Travolta qui avait passé une bonne demi-heure à ses côtés ce soir-là. Le lendemain, il l’avait officiellement adoptée pour son fils.



John Travolta / Instagram