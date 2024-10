La victime de la tentative de vol de chien revient sur l'agression au couteau et la réaction courageuse de son Berger Allemand (vidéo)

Il faut énormément de courage pour affronter des individus armés. Le jeune Berger Allemand ciblé par des agresseurs dans le Val-de-Marne n’en manquait pas. Sa maîtresse non plus, elle qui avait été sévèrement blessée lors de l’attaque et qui a accepté de livrer son témoignage à la télévision.

Nous vous parlions lundi de la tentative violente de vol d’un chien perpétrée par 2 individus à Villeneuve-le-Roi (94) le samedi 5 octobre. 3 jours plus tard, la victime est revenue sur cette agression en livrant des détails faisant froid dans le dos, mais aussi d’autres soulignant la bravoure de son compagnon à fourrure.

Tôt ce matin-là, la jeune femme promenait son chien sur la rue de l’Abbaye, dans le quartier du Haut-Pays. 2 personnes s’étaient approchées du binôme avec une attitude menaçante ; elles voulaient s’emparer du quadrupède et n’avaient pas hésité à faire usage d’un couteau pour parvenir à leurs fins.

C’était sans compter la vaillance de l’animal, qui avait réussi à les faire fuir. Sa maîtresse, blessée, avait été transportée aux urgences du Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.

Face à la caméra de CNEWS et visage caché pour des raisons évidentes de sécurité, elle a trouvé le courage de livrer son témoignage dans un reportage à découvrir en fin d’article.

On y apprend que le chien, que l’on voit d’ailleurs à l’écran, est un jeune Berger Allemand de 6 mois.



« On a commencé à me siffler et on m’a couru dessus pour m’attraper », se souvient sa propriétaire. Les individus lui avaient ordonné de lui donner son chien, puis s’en étaient pris à elle de manière extrêmement brutale, la rouant de coups et la mettant au sol avant de sortir « un couteau pour [la] planter ».

« Il les a mordus, leur a aboyé dessus et ils ont pris la fuite »

Le Berger Allemand voyant sa maîtresse en danger avait vite réagi. « Mon chien a commencé à comprendre ce qu’il se passait, raconte-t-elle, en effet. Il les a mordus, leur a aboyé dessus et ils ont pris la fuite ».

La victime a été soignée pour « une entorse à la cheville, le genou déboîté, une énorme entaille sur la cuisse, une foulure aussi coude et entorse au bras, ainsi que de multiples blessures sur le visage ».



L’attaque a été un traumatisme pour elle, mais aussi les autres propriétaires canins du quartier. Certains ont expliqué à la reporter de CNEWS qu’ils limitaient leurs sorties depuis cet incident.

