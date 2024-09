La triste réalité de l'abandon animal révélée par l'histoire d'Iggy, un brave chien laissé seul trop longtemps

Un habitant de Niles, dans l’Ohio (États-Unis), a fait un signalement aux autorités locales en constatant que personne n’avait rendu visite au chien de son voisin depuis une semaine. L’animal était seul et montrait des signes de détresse. Il s’est avéré que son propriétaire l’avait laissé chez lui avant de s’absenter pendant une longue période.

Selon le témoignage du voisin, rapporté par Fox 8, le canidé tentait de sortir du domicile, en vain. Ce comportement a interpellé le bienfaiteur, qui a constaté que personne ne s’était occupé du chien depuis au moins une semaine. Les forces de l’ordre ont été appelées et sont intervenues.

Une négligence évidente

Sur place, elles ont découvert que le pauvre chien était livré à lui-même : « Lorsque les policiers sont allés vérifier, la maison était vide, à l'exception de l'animal [...] Elle était en désordre et il y avait des excréments d'animaux étaient partout » a déclaré le chef de la police de Niles, John Marshall.

Le rescapé était maigre et n’avait d’ailleurs ni eau, ni nourriture à disposition. Il avait clairement été négligé durant plusieurs jours et ne pouvait passer une minute de plus dans cet enfer. Les membres du The Healthy Hearts and Paws Project, organisme de sauvetage, l’ont alors pris en charge malgré le manque de place au refuge.

Suite à ce récit, John Marshall a tenu à rappeler qu’il était impératif de faire garder son animal, au minimum de missionner un proche quotidiennement pour s’assurer qu’il aille bien, en cas d’absence. Toutefois, pour le personnel de The Healthy Hearts and Paws Project, les maîtres irresponsables sont malheureusement trop nombreux : « Je ne sais pas quelle est la solution, mais vous savez, notre refuge est submergé de chiens dont on ne s'occupe pas » déclarait Jason Cooke, l’un des membres.

Le propriétaire du chien nommé Iggy devra répondre de ses actes devant la justice. La boule de poils, quant à elle, reste entre les bonnes mains du Healthy Hearts and Paws Project en attendant le verdict.