La triste réaction d'un chien de refuge qui comprend qu'il est ignoré par les visiteurs (vidéo)

Les amoureux des chiens sont unanimes : voir nos animaux préférés dans des refuges nous brise le cœur. Nous aimerions pouvoir leur donner, à tous, un foyer aimant et chaleureux… Malheureusement, cela n’est pas toujours possible, et certains de ces adorables toutous ont plus de mal à rejoindre une famille que d’autres.

Le rêve d’une famille éternelle

C’est le cas d’Elias, un magnifique Husky Sibérien, qui attend impatiemment l’arrivée du foyer de ses rêves. Ce canidé se trouve au Rancho Cucamonga Animal Care Centre, un refuge du sud de la Californie (États-Unis). Pour l’aider à voler de ses propres ailes, les bénévoles ont publié une vidéo en son honneur sur les réseaux sociaux, comme le rapporte le Mirror.

Tous les jours, Elias voit des visiteurs passer devant son chenil, sans jamais lui accorder une véritable attention. « Voici la vie d’un chien de refuge ignoré, peut-on lire sur Reddit. Beaucoup de gens passent devant les chenils, jettent un coup d’œil, et passent au suivant. Elias semble passer inaperçu. Adoptez et sauvez la vie de ce Husky de 6 ans ! »

Colère et tristesse

La vidéo a suscité une vague de réactions en tous genres sur TikTok et sur Reddit, mêlées de colère et de tristesse. Certains espèrent de tout cœur qu’Elias sera adopté le plus vite possible, tandis que d’autres s’inquiètent du sort réservé aux Huskies en Californie.

« Les pauvres […] On dirait que la Californie a un énorme problème avec les sauvetages de Huskies ! J’espère que cette vidéo amènera les propriétaires à se ressaisir », a écrit un internaute sur Reddit.

@iloverescue / TikTok

Parmi les internautes, certains ont été plus touchés que d’autres et ont fait part de leur souhait d’adopter Elias. Ils seraient d’ailleurs entrés en contact avec le refuge à ce sujet. Cela permettra-t-il à l’adorable Husky de démarrer une nouvelle vie ?