La transformation d'un chien malade et squelettique abandonné devant un refuge lui permet de prendre un nouvel élan dans la vie

En l’espace de 3 mois, tout a changé pour Franklin, un chien dont la situation paraissait désespérée au moment où on l’avait découvert abandonné devant un refuge. Les soins et l’amour que lui ont donné les membres du personnel ont quasiment donné lieu à une renaissance. L’animal a surmonté toutes les difficultés grâce à ce soutien constant et s’est même vu offrir un nouveau départ récemment.