Que donner à manger à son chien ou à son chat ? Une vétérinaire vous livre ses conseils dans "La Touche Animale" à 19h !

La Touche Animale signe son grand retour et vous donne rendez-vous ce mardi soir pour vous parler du contenu de la gamelle de votre chien ou chat. Yoann Latouche et son invitée experte en nutrition animale feront le tour de la question dans le but de vous aider à bien choisir ses menus.

Chiens et chats ont des besoins nutritionnels bien spécifiques, avec des variations dictées par un certain nombre de facteurs : âge, mode de vie, état de santé… Leurs repas doivent donc répondre à ces besoins, d’où la nécessité pour les propriétaires de faire le meilleur choix possible d’alimentation industrielle ou ménagère.

Pour quel produit opter afin de nourrir convenablement son animal de compagnie ? La question se pose d’autant plus quand on voit à quel point l’offre est vaste et hétéroclite en matière de croquettes et de pâtées.

C’est justement le thème qui sera abordé ce soir par notre ami Yoann Latouche, expert animalier, lors d’un nouveau numéro du show « La Touche Animale ». Le live sera diffusé ce mardi 11 juillet à partir de 19h sur l’application Brut. L’épisode sera ensuite disponible en replay sur Woopets.

L’invitée de Yoann Latouche sera la vétérinaire nutritionniste Charlotte Devaux. Interlocutrice de référence en matière de nutrition féline et canine, elle forme vétérinaires, auxiliaires vétérinaires et paraprofessionnels via des sessions en ligne.

Basée à Albertville en Savoie, elle partage également ses connaissances sur les réseaux sociaux et est l’auteure de plusieurs livres sur la question, dont « Croquettes ou Pâtée : 50 idées reçues en alimentation du chien et du chat » (éditions du Point Vétérinaire). Sans oublier son intervention remarquée sur Brut. au sujet de l’obésité chez les chats.

Faire le meilleur choix alimentaire possible pour son animal

L’embarras du choix auquel les maîtres font face lorsqu’ils souhaitent acheter les aliments de leurs compagnons à fourrure, tant en magasins qu’en ligne, sera évoqué ce soir avec la spécialiste.

Elle livrera ainsi ses conseils pour aider les possesseurs à s’y retrouver dans le but de bien nourrir leurs animaux.

Pour suivre ce nouveau numéro de La Touche Animale, rendez-vous sur l’application Brut. ce mardi 11 juillet à 19h. Cet épisode sera également disponible en rediffusion sur Woopets.