La tendre amitié entre ce Dobermann et un lapin de sauvetage brise tous les préjugés (vidéo)

Si l’amour existe sous toutes les tailles et sous toutes les formes, Jynx et Zelda en sont le parfait exemple. L’un est un Dobermann, l’autre une petite lapine et leurs différences ne les empêchent absolument pas de s’adorer. Attendrie par ce lien, leur maîtresse a récemment partagé sur les réseaux sociaux une vidéo illustrant leur incroyable relation. Une publication touchante qui a fait fondre bien des cœurs.

Jynx est vraiment un gentil géant. Malgré sa taille, ce Dobermann est en effet ami avec tout le monde, en particulier avec son jeune frère félin. Alors, quand la maîtresse du toutou a secouru une petite lapine baptisée Zelda et l’a ramenée à la maison, la jeune femme a eu peu de doutes sur l’accueil que Jynx allait réserver à la boule de poils. Elle ne s’attendait pourtant pas à ce que les 2 animaux s’entendent aussi bien !

Une amitié magique

Dans une vidéo TikTok relayée par Parade Pets, la jeune femme a tenu à partager avec les internautes la relation spéciale qui a vu le jour entre Zelda et Jynx.

@jynxthedoberman / TikTok

Dans cette publication, on assiste ainsi à diverses scènes réconfortantes entre les 2 animaux qui sont, de toute évidence, tombés amoureux l’un de l’autre. On voit par exemple Zelda et Jynx se faire des câlins, échanger des baisers ou tout simplement être allongés paisiblement l’un à côté de l’autre. À la fin de la vidéo, Jynx fait même la toilette de Zelda avec amour comme si ce petit couple se connaissait depuis toujours.

Un chien spécial

Visionnée plus de 374 000 fois sur le réseau social, cette vidéo a fait fondre le cœur des spectateurs. « C'est sans doute la chose la plus douce que j'ai vue depuis longtemps. Une beauté tout simplement saine ! », a notamment commenté une personne.

La belle amitié entre Jynx et Zelda prouve en effet que l’amour n’a pas de frontière chez les animaux. Certaines races de chiens comme les Dobermanns ont certes un fort instinct de chasseur, mais ils peuvent aussi être de fantastiques compagnons pour de plus petits animaux comme Zelda. Cela dépend de la personnalité du toutou et de la façon dont il a été élevé. C’est d’ailleurs ce qu’a précisé la maîtresse de Jynx en légende : « Cette vidéo montre simplement comment vous les élevez, arrêtez de blâmer la race ! ».

Ainsi, même les Dobermanns comme Jynx sont capables d'être doux et gentils avec les lapins, s'ils ont été élevés pour s'entendre avec d’autres boules de poils de ce genre et que leur personnalité le permet. Une chose est sûre, Jynx est un chien spécial et son amitié avec Zelda transcende tous les préjugés.