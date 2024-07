La stupéfaction d'une mère de famille reconnaissant sur une photo postée sur Facebook son chien disparu 7 ans plus tôt

En 2017, un chien appelé Ruger s’était volatilisé alors qu’il était censé se trouver devant la maison de sa propriétaire Brittany Simpson. Cette dernière et ses enfants, qui étaient très jeunes et extrêmement attachés au canidé à l’époque, étaient dévastés par sa disparition. La mère de famille était convaincue qu’on l’avait volé.

« Nous avons cherché pendant un bon mois après sa disparition », raconte Brittany Simpson à The Dodo. Les recherches n’avaient rien donné, mais l’espoir restait permis car Ruger était identifié par puce électronique.

La famille est restée sans nouvelles du chien jusqu’au 21 juin 2024. Ce jour-là, Brittany Simpson est tombée sur la photo d’un chien ressemblant étrangement à son ami à 4 pattes disparu, partagée sur un groupe Facebook dédié aux animaux de compagnie perdus et retrouvés dans la région.



L’auteure du post en question, du nom de Rebecca Latimer, y expliquait l’avoir découvert quelques heures plus tôt. Elle lui avait donné un bain et appliqué de la pommade sur le nez. D’après cette âme charitable et bienveillante, le chien tremblait alors qu’il n’avait pas peur. Elle suspectait une fièvre et une infection de la peau.

En raison de ses ressources limitées, Rebecca Latimer ne pouvait ni le garder, ni le soigner. Elle a lancé un appel à l’aide et demandé à ce qu’on l’emmène chez le vétérinaire.

« Comme si nous vivions un rêve »

« Je l’ai immédiatement vu et mon cœur s’est arrêté de battre ! », raconte Brittany Simpson. Elle a reconnu Ruger grâce aux marques distinctives qui caractérisent son pelage. « Je pense que c’est mon chien. Il était introuvable depuis 7 ans », a-t-elle alors écrit en commentaire sous la publication. Pour prouver ses dires, elle a ajouté d’anciennes photos de lui.

Rebecca Latimer a finalement pu faire passer le quadrupède au lecteur de puce chez le vétérinaire, ce qui a apporté la confirmation qu’il s’agissait bien de Ruger.

Brittany Simpson s’est aussitôt rendue au cabinet vétérinaire pour d’émouvantes retrouvailles. Ruger est rentré à la maison, où retrouve petit à petit ses repères. Il reçoit les soins dont il a besoin et son état de santé s’améliore de jour en jour.



« C'est comme si nous vivions un rêve, confie sa maîtresse. Nous nous asseyons, le câlinons et le regardons dormir ».

