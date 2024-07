La routine matinale adorable d'une chienne séniore assise sur son fauteuil préféré attendrit les internautes par milliers (vidéo)

Nos chers amis à fourrure savent profiter des petits plaisirs simples de la vie. Celui de Taisy consiste à s’asseoir près de la fenêtre pour observer ce qui se passe dehors. Cette chienne séniore le fait depuis des années et n’a pas l’intention de s’en priver, bien qu’elle ait un peu plus de mal à sauter sur son fauteuil.

Les chiens tiennent beaucoup à leurs routines. Ces dernières structurent leurs journées et les rassurent en constituant pour eux des repères stables. Certains de ces rituels sont assez surprenants, comme pour cette chatte qui aime regarder les dessins animés avec sa maîtresse. D’autres sont particulièrement attendrissants, à l’instar de celui que perpétuent ces amis chat et cheval.

Taisy, chienne Labrador Retriever séniore à la robe sable, a aussi le sien et il est des plus touchants.

Agée de 11 ans et demi, elle se lève tous les matins à la même heure pour prendre son petit déjeuner, puis elle attend sagement que sa famille place son fauteuil préféré face à la fenêtre. Elle vient alors s’y installer pour passer un long moment à voir les gens passer devant chez elle. Elle adore sa petite séance d’observation quotidienne et ne s’en priverait sous aucun prétexte.

« Taisy a toujours aimé regarder par la fenêtre depuis sa jeunesse. Un jour, nous avons poussé cette chaise contre la fenêtre et, depuis, c'est sa place », indique sa propriétaire en légende de ce post.

Une chienne heureuse malgré les apparences

A l’inverse de ce que cette scène émouvante pourrait laisser à penser et de ce que certains internautes ont dit en commentaires, cette chienne n’est ni dépressive, ni privée de sorties. Elle vit une retraite heureuse et a droit à sa promenade tous les jours. C’est juste qu’elle aime cette activité.

Parmi les autres réactions un peu plus constructives, celle d’une personne ayant suggéré à la maîtresse de Taisy de placer un coussin sur le rebord de la fenêtre pour que la chienne puisse y poser la tête a été entendue et appliquée. La Labrador profite donc d’un peu plus de confort désormais.