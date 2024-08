La reconversion réussie d'un Berger Allemand passé de la vie à la ferme au métier de chien de thérapie pour la police

Mohmmad Zaqzouq est adjoint du shérif du comté de Hays, dans l’Etat du Texas. Il habite une ferme peuplée d’animaux divers, avec 2 chiens. L’un est un Chien de montagne des Pyrénées, l’autre un Berger Allemand de 5 ans appelé Mirko.



Récemment, Mohmmad Zaqzouq a intégré l’unité de santé mentale du bureau du shérif. Ce faisant, il a constaté que ce service n’avait pas de chien de thérapie. Il a alors eu l’idée de lancer un programme pour y remédier.

Il a d’abord reçu la bénédiction de son sergent, puis a sollicité toute la chaîne de commandement, préparant un dossier de présentation exposant les bénéfices d’une telle initiative.

Une fois le feu vert de la hiérarchie reçu, Mohmmad Zaqzouq devait trouver un chien. Il n’a pas eu à le chercher bien loin, puisque Mirko présentait le profil idéal pour ce genre de mission. « Je l'ai entraîné si longtemps que je savais qu'il répondrait aux normes, explique-t-il à Hays Free Press. Il a aussi un tempérament extrêmement calme. Il n’aboie que rarement et n’a jamais mordu personne. J’ai donc pensé qu’il était un excellent candidat, étant donné qu’il a été structuré toute sa vie et qu’il était capable de réussir le cours d’obéissance. Et bien sûr, il l'a fait ».

Mirko fait déjà ses preuves

Mohmmad Zaqzouq et Mirko se sont rendus en Floride pour suivre une formation au Paws and Stripes College, relevant du bureau du shérif du comté de Brevard. Cet apprentissage a permis au Berger Allemand d’obtenir ses certifications Canine Good Citizen et American Kennel Club.

Mirko a ainsi pu commencer sa carrière de chien de thérapie et fait déjà beaucoup de bien aux personnes auxquelles il rend visite. Il a apporté énormément de réconfort aux patients et aux membres du personnel soignant aux hôpitaux Christus Santa Rosa et Ascension Seton Hays. Il a également rencontré des détenus et les gardiens à la prison du comté de Hays.

Mohmmad Zaqzouq projette aussi d’emmener Mirko dans les écoles du comté, afin que le chien aide les élèves en difficulté à s’exprimer et à surmonter leurs angoisses.