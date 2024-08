La réaction hilarante d'un chien s'attendant à ce que son humain nouveau-né lui lance sa peluche préférée (vidéo)

Un chien appelé Maverick s’est signalé par son comportement touchant et amusant face à la fille nouveau-née de ses propriétaires, qu’il pensait capable de jouer à la peluche avec lui. Sa maîtresse a filmé la scène et posté la vidéo sur TikTok, où elle est vite devenue virale.

Les enfants et les chiens possèdent de nombreux points communs, dont cette envie quasi permanente qu’ils ont de jouer. Ce qui en fait des partenaires complices et soudés. Maverick le croisé Labrador Retriever était donc tout heureux de faire la connaissance du bébé de ses propriétaires, mais il était probablement loin de se douter de la « déception » qui l’attendait.

Le quadrupède s’attendait certainement à pouvoir jouer tout de suite avec la nouveau-née, avant de devoir se rendre à l’évidence ; la petite dernière est encore trop jeune pour pouvoir s’amuser à quoi que ce soit avec lui.

C’est ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo à la fois drôle et adorable, partagée sur TikTok par Kailey Angeline, mère de la fillette et propriétaire du chien, et relayée par InspireMore.

On y voit l’enfant installée dans son berceau électrique dans le salon et le brave toutou venant vers elle pour déposer sa peluche qui couine préférée à ses pieds. Maverick espérait voir la petite lui lancer l’objet ou au moins s’y intéresser, mais cela n’a évidemment pas été le cas.



@kaileyangeline / TikTok

« Mav’, elle ne peut pas encore te le lancer »

Le jouet tombe par terre, le chien le ramasse et le pose à nouveau dans le berceau avant de reculer légèrement, scrutant le moindre signe annonçant un hypothétique lancer.

« Mav’, elle ne peut pas encore te le lancer, mon ami. Elle est trop petite », lui dit alors sa maîtresse Kailey Angeline, que l’on entend rire avec le papa du bébé.

Comme s’il a compris ce que sa propriétaire lui a dit, Maverick se met à remuer la queue et décide de récupérer la peluche pour la tendre à ses parents, réalisant qu’il a plus de chances de se voir lancer l’objet par ces derniers que par leur fille.

Mise en ligne le 14 juillet 2024, la vidéo totalise plus de 600 000 vues sur TikTok à ce jour. La voici :

A lire aussi : 3 chiens errants délaissés restent soudés pour se protéger et refusent d'être capturés par des sauveteurs