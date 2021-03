La réaction émouvante d’un chien volé lorsqu'il revoit sa maîtresse des années plus tard (vidéo)

Grâce à une publication Facebook, une femme et son chien volé 2 ans auparavant ont pu se retrouver. L’animal avait beaucoup souffert et était épuisé, mais il n’a pas oublié sa maîtresse. Sa réaction en a été la plus belle des preuves.

En Ukraine, un chien répondant au nom de Lord a été retrouvé et rendu à sa propriétaire longtemps après sa disparition, grâce aux réseaux sociaux, comme le rapporte Heaven of Animals.

Le canidé s’était volatilisé 2 années plus tôt. On l’avait volé alors qu’il se trouvait dans le jardin de sa maîtresse. C’était le début du calvaire pour l’un comme pour l’autre. Lord allait connaître des conditions de vie extrêmement difficiles, tandis que la dame allait souffrir de son absence et du vide laissé dans son existence par son ami à 4 pattes.

Elle essayait malgré tout de garder espoir. Elle a bien eu raison, puisqu’un post Facebook est venu lui redonner le sourire. La publication en question est de Galina Lekunova, bénévole au sein d’un refuge local.

L’association venait de recueillir un chien de grande taille assez mal en point. Il était maigre, malade, à bout de forces et souffrait de la gale. Les photos de l’animal sont devenues virales et sa propriétaire les a vues.

Il a tout de suite reconnu sa maîtresse

Le canidé avait beaucoup changé, mais elle était certaine qu’il s’agissait bien de son Lord. Elle a contacté le refuge et on lui a demandé de venir pour observer la réaction du chien. Cette dernière a été sans équivoque, comme le montre la vidéo des retrouvailles ci-dessous :

A lire aussi : Perdu et abandonné, un chien attend depuis deux semaines le retour de son maître sur le quai de la gare !

Après un court moment d’hésitation, le canidé a remué la queue, s’est dressé sur ses pattes arrière pour faire l’accolade à sa propriétaire et lui lécher le visage. Lord et sa maman d’adoption n’ont plus été séparés depuis.