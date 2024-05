La propriétaire d'un chien qu'elle venait de laisser chez le toiletteur 6 km plus loin n'en revient pas en le retrouvant tout trempé dans son jardin

Kimberley et Kai Clement habitent Dennistoun dans la banlieue de Glasgow, en Ecosse. Ils sont les heureux propriétaires d’un chien plein d’entrain et particulièrement débrouillard, appelé Fraser. Ce Sproodle (croisé Springer Anglais / Caniche) d’un an leur a récemment apporté une preuve supplémentaire de son caractère astucieux.



Le matin du samedi 11 mai à 9 heures, Kimberley Clement avait emmené son chien chez le toiletteur à Robroyston, à environ 6 kilomètres de chez elle. Elle était ensuite rentrée pour se préparer pour un déplacement à Fife. Vers 11 heures, alors qu’elle s’affairait autour de sa voiture, elle a senti 2 pattes mouillées toucher ses jambes. En se retournant, elle a été surprise de voir Fraser, complètement trempé et remuant la queue.

Le quadrupède était censé se trouver au salon de toilettage. « J'étais abasourdie. Je n'arrêtais pas de penser à comment il était arrivé ici », confie-t-elle à Glasgow Live. Kimberley Clement ne l’a pas reconnu tout de suite, car il était à plat ventre et son visage ne se voyait pas. Elle est tombée des nues en réalisant que c’était Fraser.

Le toutou venait de parcourir seul 6 kilomètres, traversant plusieurs voies fréquentées dont l’autoroute M-8. Il aurait pu être grièvement blessé, mais il était sain et sauf. « Il est rentré vers 11 heures je pense, mais il était dans le jardin, donc il était peut-être resté assis là depuis un moment parce qu'il ne haletait pas », précise sa maîtresse.

« Un moment assez surréaliste »

Fraser s’était échappé du salon au milieu de son bain. Malgré tout, Kimberley Clement n’en veut pas au personnel de l’établissement. « Ils m'ont expliqué qu’un client était entré et avait laissé la porte ouverte, dit-elle. Quelque chose avait effrayé [Fraser] à ce moment-là et il s'est enfui par la porte. »

La dame du salon l’a appelée à 11h15 pour la prévenir de la fugue du chien. « C'était un moment assez surréaliste parce que j'ai dû dire ‘non, il est ici’, car à ce moment-là, il était assis à côté de moi, relate Kimberley Clement. Dieu merci, il était à la maison avant qu'elle n'appelle parce que je pense que j'aurais eu une crise cardiaque. »

Hormis quelques lésions sans gravité aux coussinets, Fraser est revenu indemne de sa petite escapade.