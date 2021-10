La princesse Charlene de Monaco, bloquée en Afrique du Sud, attristée par la perte de son Chihuahua

Charlène de Monaco est endeuillée par la disparition de sa chienne, victime d’un accident de la route. Une triste nouvelle qu’elle a annoncée sur Instagram depuis son pays natal, l’Afrique du Sud, où elle est bloquée depuis des semaines pour raisons de santé.

Monte, femelle Chihuahua qui accompagnait Charlène de Monaco depuis des années, n’est plus de ce monde. L’épouse du prince Albert II l’a annoncé sur son compte Instagram, comme le rapportait LCI ce mardi 26 octobre.

L’ancienne nageuse sud-africaine de 43 ans était très attachée à Monte, surtout depuis le décès de son autre chien Carlo, survenu en 2015. La Chihuahua avait d’ailleurs elle-même été très affectée par la disparition du Yorkshire Terrier.

« Tu me manqueras énormément. Repose en paix »

« Mon petit ange est décédé la nuit dernière. Elle avait été écrasée. Tu me manqueras énormément. Repose en paix », peut-on lire dans la publication Instagram postée hier par la princesse. Monte aurait donc été renversée par un véhicule et succombé à ses blessures. En revanche, on ignore si le tragique accident a eu lieu en Afrique du Sud ou à Monaco.

Sa maîtresse se trouve, en effet, dans son pays natal où elle avait subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale le 8 octobre dernier pour une infection ORL. Elle avait déjà été opérée en août. C’est ce qui l’empêche de prendre l’avion pour rentrer en Principauté, auprès de sa famille.

Elle a toutefois pu recevoir la visite de son époux et de leurs enfants, les jumeaux Jacques et Gabriella, à plusieurs reprises.

Le post Instagram où Charlène de Monaco rend hommage à sa défunte chienne est accompagnée d’une photo montrant Monte à ses bras pendant qu’elle l’embrasse tendrement. Un cliché datant probablement de Noël dernier.