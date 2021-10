La police sauve 20 chiens détenus dans des conditions abominables à l'intérieur d'un appartement new-yorkais

Absence totale d’hygiène, enfermement et exiguïté caractérisaient le quotidien de 20 malheureux chiens qui étaient détenus dans un appartement new-yorkais. Jusqu’à l’intervention de la police et d’une association ce jeudi, qui a mis fin à leur calvaire. Les propriétaires ont été arrêtés et devront en répondre devant la justice.

La police et l’ASPCA new-yorkaises ont sauvé 20 chiens qui vivaient dans des « conditions déplorables » dans un appartement de Brooklyn, comme le rapportait le New York Post ce jeudi 30 septembre.

L’intervention a eu lieu le matin-même à 10h30 locales, et débouché sur l’inculpation de 2 personnes. Il s’agit de Ravon Sevice, 26 ans et détenteur des canidés, ainsi que Tafaniel Michaud, 27 ans.

Les chiens n’étaient pas les seuls à souffrir dans ce logement ; d’après les policiers, des déjections canines coulaient du plafond dans une chambre où dormaient 2 enfants.



Kennisha Gilbert

Les quadrupèdes étaient gardés enfermés à 2, voire à 3, dans des cages étroites qui étaient toutes placées dans une seule et même pièce. Les sols étaient recouverts de saletés et l’odeur des lieux insoutenable.



Kennisha Gilbert

L’unité d’enquête sur la cruauté animale de la police de New York était accompagnée de l’équipe de l’ASPCA locale, qui a pris les 20 chiens en charge. Ces derniers reçoivent tous les soins nécessaires, en attendant de pouvoir les proposer à l’adoption.

Ravon Sevice et Tafaniel Michaud ont été menottés et se sont vu signifier les dizaines de chefs d’accusation pour lesquels ils sont inculpés : torture d’animaux, négligence, tort causé à enfants, méfait criminel…



NYPD

Le premier est revenu sur les lieux le soir-même pour se venger, rapportait de son côté le NY Daily News. Le média nous apprend, en effet, que c’est la propriétaire de l’appartement, Kennisha Gilbert, qui avait signalé la situation des chiens aux autorités, et que Ravon Sevice s’est présenté avec des proches à l’appartement situé au 2e étage pour l’agresser.

Reprochant à cette femme de 40 ans à la fois la saisie des chiens et le changement de serrure du logement, il lui aurait asséné un coup de poing avant de s’en prendre à son mari. Kennisha Gilbert a posté sur Twitter des photos d’elle où on la voit portant les traces de l’attaque. Prévenue, la police a procédé à l’interpellation des agresseurs.

Busted lip, whipped with windshield wiper broken of my car @nycpa @NNickPerry @NY1 @News12BK @ABC7NY @NYCMayor @CMInezDBarron @GovKathyHochul @CurtisSliwa @ericadamsfornyc @EvictNY @NYSCourtsNews @NYPDPaws I have no regrets! I know I did the right thing! pic.twitter.com/0iFQfn9VOj