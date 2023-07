La police remue ciel et terre pour un chien aveugle volé lors du cambriolage de la maison de ses maîtres

Des individus ont profité de l’absence des maîtres des lieux pour s’introduire chez ces derniers et repartir avec leur chien. Le canidé aveugle a été volé tout comme le véhicule de ses propriétaires et d’autres objets de valeur. Les services de police de 2 Etats australiens voisins ont collaboré à la résolution de cette affaire.

Un chien aveugle a retrouvé la tranquillité de sa maison et l’amour de ses humains après avoir été volé et emmené à des centaines de kilomètres de chez lui. Un récit rapporté par Metro.

Berger Australien atteint de cécité, Bowie vit avec sa famille, les Durnam, à Southport dans le Queensland, sur la côte Est de l’Australie.



Queensland Police Service / Facebook

Le mercredi 5 juillet, ses maîtres étaient en déplacement. A leur retour, ils ont été confrontés à une vision effroyable. Leur chien n’était plus à la maison, qui avait été laissée sens dessus dessous. On leur avait également dérobé la voiture, un 4x4 Hyundai Tucson, des documents et un certain nombre d’effets personnels. Les cambrioleurs avaient, par ailleurs, éparpillé des objets et de la nourriture partout, et jeté des photos de la famille aux toilettes.

Les Durnam étaient sous le choc et extrêmement inquiets pour leur chien. « Une fois que nous avons réalisé que Bowie était parti, les voitures et tout le reste n'avaient plus d'importance, dit le père, Luke Durman. Nous voulions juste que Bowie revienne. »



Queensland Police Service / Facebook

La police du Queensland s’est immédiatement saisie de l’affaire. Elle a déterminé que plusieurs individus avaient très probablement pris part à ce forfait et qu’ils avaient agi entre 10h et 13h15 locales.

Retrouvé sain et sauf à 240 kilomètres de chez lui

Les forces de l’ordre ont obtenu le lendemain des images de vidéosurveillance montrant Bowie assis dans la voiture volée, à une station-service située à la frontière entre les Etats du Queensland et de la Nouvelle-Galles du Sud.

Le 4x4 a été intercepté par des policiers de Nouvelle-Galles du Sud. Le chien, lui, a été retrouvé peu après par la police autoroutière à Bambucca Heads, à 240 kilomètres de la maison familiale. Il était indemne.

Un suspect a été identifié et interpellé. Il s’agit d’un homme de 48 ans. L’enquête policière n’en est qu’à ses débuts.