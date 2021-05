La police casse une vitre pour tenter d'extraire un chien enfermé dans une voiture au soleil à plus de 45 degrés ! (vidéo)

En Floride, des officiers de police n’ont eu d’autre choix que de briser l’une des vitres de la voiture dans laquelle un chien était enfermé, pour lui sauver la vie. A l’intérieur du véhicule stationné sous le soleil, la température avait largement dépassé les 40°C et continuait de grimper.

A Sarasota, dans l’Ouest de la Floride, les forces de l’ordre sont intervenues pour porter secours à un Pitbull qui suffoquait à l’intérieur d’une voiture en stationnement, où il était enfermé. Un sauvetage rapporté par Newsweek ce lundi 17 mai.

Sur sa page Facebook, la police de Sarasota a publié une vidéo montrant l’intervention de ses officiers, filmée grâce à la caméra-piéton portée par l’un d’eux.

Avertie par un passant, la patrouille est rapidement arrivée sur les lieux et évalué la situation. Les policiers ont constaté que le moteur était à l’arrêt, que toutes les portes étaient verrouillées et que le chien haletait. Ils étaient accompagnés d’une agente du service animalier du bureau du shérif du comté local.

Sarasota Police Department / Facebook

L’un des officiers a alors décidé de briser l’une des vitres du véhicule, pendant que son collègue attirait le chien vers le côté opposé pour lui éviter de recevoir des bris de verre.

Ils ont ensuite pu déverrouiller la portière arrière et l’agente du service animalier s’est chargée de faire sortir le Pitbull à l’aide d’une perche de capture. Après avoir rafraîchi l’animal, elle a inspecté l’intérieur de la voiture et fait remarquer aux policiers que la température qui y régnait atteignait les 46°C. Sans leur intervention, elle aurait continué de montrer rapidement et le Pitbull n’y aurait pas survécu.

Les policiers « reconnaissants d’avoir pu sauver le chien »

Dans le post Facebook de la police de Saratosa, on apprend par ailleurs que « le propriétaire avait affirmé avoir laissé le moteur en marche » et qu’il s’est vu remettre 2 contraventions pour avoir laissé son chien enfermé dans le véhicule sous le soleil.

Sarasota Police Department / Facebook

Dans un courrier adressé à Newsweek après l’incident, Genevieve Judge, porte-parole de la police, a déclaré qu’elle et ses collègues étaient « reconnaissants envers la personne qui a vu que ce chien était en détresse et appelé le 911 ».

« Lorsque notre officier et notre sergent sont arrivés, les fenêtres étaient extrêmement chaudes et nous savions que le chien avait immédiatement besoin d'aide », poursuit-elle, ajoutant qu’ils sont heureux « d'avoir pu sauver le chien » et de lui avoir apporté « les soins appropriés dont il avait besoin ».