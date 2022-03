La photo émouvante relatant l'histoire d'une jeune étudiante indienne fuyant l'Ukraine et la guerre avec son Husky

Jamais sans mon chien… Arya Aldrin n’aurait pas pu imaginer partir sans son ami à 4 pattes et le laisser affronter seul les affres de la guerre. Sa photo, partagée sur Twitter, est devenue virale, comme le rapporte le média indien NDTV ce mardi 1er mars.

Le tweet date d’hier, lundi 28 février. Il a été publié sur le compte Twitter « Puncturewala ». L’histoire qui est derrière cette image de jeune femme assise sur un siège de bus, tenant son chien dans les bras et lui caressant la tête en souriant, est encore plus touchante que la photo elle-même.

Arya rescued her dog too from the war and brought the dog with her all the way to Kerala ??#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/DVTvSDnkS0