La persévérance d’un homme tentant de réanimer un chiot sans vie tient la Toile en haleine (vidéo)

Liam Paws est un éleveur absolument passionné par les chiens. Il s’occupe de ses propres animaux, mais aide aussi ceux des autres. Il intervient lors des premières semaines de vie des chiots et également au moment de l’accouchement. C’est dans ce contexte qu’il a sauvé un petit Bouledogue Français inanimé à la naissance.

Interviewé par Newsweek, l’amoureux des bêtes a comparé son travail à celui d’une sage-femme. Les chiennes sont la plupart du temps capables d’accoucher sans intervention extérieure, mais il arrive qu’elles aient besoin d’aide en cas de complications.

@norfolk.paws.breeding / TikTok

« Si je peux sauver une vie, je le ferai »

À la fin du mois de janvier dernier, Liam a partagé l’expérience « la plus terrifiante et la plus enrichissante » qu’il ait jamais vécue jusqu’à présent. Il l’a racontée à travers une vidéo postée sur son compte TikTok. Sur le clip, on le voit saisir un chiot et le sécher rapidement avec une serviette. Il a précisé que le nouveau-né s’était présenté par les pieds au lieu de la tête au moment de l’accouchement et, par conséquent, était resté coincé.

Le pauvre avait manqué d’oxygène pendant ce laps de temps et ne respirait plus. Par expérience, Liam savait qu’il fallait agir vite et a réalisé des séquences de 2 insufflations suivies d’un massage cardiaque. Il a répété ces gestes de sauvetage plusieurs fois, puis la boule de poils s’est mise à bouger, au plus grand soulagement de tous.

« Je n'ai pas de mots pour expliquer ce sentiment »

La vidéo a été visionnée près de 13 millions de fois. Ce sauvetage a beaucoup touché Liam, qui a confié : « L’émotion que j’ai vécue tout au long de cette aventure ne ressemblait à aucune autre que j’ai vécue auparavant ». Les internautes ont partagé son ressenti, absolument touchés par ces images.

Beaucoup se sont exprimés dans les commentaires, saluant le travail de l’homme : « Vous êtes une si rare et belle âme humaine ! Continuez d’être vous-même ! » écrivait une femme. Liam a précisé que tous les chiots, ainsi que leur mère, étaient en bonne santé.

A lire aussi : Un couple avance son mariage pour adopter un chiot de refuge dans la foulée de la cérémonie