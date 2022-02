La Norvège prend une décision historique en interdisant l'élevage de Bouledogues Anglais et de Cavalier King Charles

Photo d'illustration

En Norvège, il est désormais interdit d’élever des Bulldog Anglais et des Cavalier King Charles Spaniels. Une mesure faisant suite à une décision de justice et motivée par les problèmes de santé liés à l’élevage de ces races.

C’est une décision qui fera date. Sur sa page Facebook, l’association de protection animale norvégienne Dyrebeskyttelsen Norge parle d’une « victoire totale pour les chiens » et d’un « verdict historique ».

Cette semaine, le Tribunal du District d’Oslo a prononcé l’interdiction de l’élevage de chiens de races Bulldog Anglais et Cavalier King Charles Spaniel, car cette activité va à l’encontre de la loi de protection des animaux en Norvège. Une information rapportée par People le mercredi 2 février.

Ce jugement à marquer d’une pierre blanche fait suite à une plainte déposée en novembre dernier. Si elle le salue, la directrice de Dyrebeskyttelsen Norge, souligne toutefois qu’il aurait dû avoir lieu depuis bien longtemps. « Les problèmes de santé du Bulldog causées par l’intervention humaine sont connus depuis le début du XXe siècle. Ce verdict est donc très en retard », a, en effet, déclaré Ashild Roaldset après l’annonce de la décision de justice.

Elle rappelle que « durant des décennies, des chiens malades ont été élevés illégalement. […] Aujourd'hui, il a finalement été établi qu'il s'agissait d'une violation de la loi ».

Troubles respiratoires, cardiaques et articulaires

Ce qui est mis à l’index, ce sont les problèmes de santé graves que favorise l’élevage des Bulldog Anglais des Cavalier King Charles Spaniels. Il s’agit notamment des troubles liés à la brachycéphalie (face aplatie) tels que ceux d’ordre respiratoire, mais aussi les pathologies oculaires, dermatologiques, cardiaques et articulaires.

Le juge de district et les 2 co-juges (un vétérinaire et un généticien) ayant rendu cette décision se sont appuyé sur les témoignages et travaux de divers experts. Une étude de 2016, réalisée à l’Université de Californie à Davis, a été citée pour ses conclusions particulièrement parlantes. Elle révélait que sur les 102 Bulldogs Anglais en bonne santé étudiés, près de 80% étaient génétiquement plus proches que si leurs parents avaient été frères et sœurs.

En d’autres termes, on constatait un taux de consanguinité anormalement élevé et une diversité génétique largement insuffisante pour permettre la poursuite de l’élevage de la race.

De multiples problèmes à la naissance

Aujourd’hui, la plupart des Bulldogs Anglais ne peuvent mettre bas naturellement ou se reproduire sans insémination artificielle. On observe également de nombreuses malformations congénitales à l’origine d’un taux de mortalité élevé chez les chiots de la race : pattes écartées, fente palatine…

Quant aux adultes, beaucoup d’entre eux sont concernés par la dysplasie de la hanche et du coude, ainsi que par une déformation de la colonne vertébrale. Sans oublier la courte espérance de vie qui caractérise le Bulldog Anglais et qui a, elle aussi, été évoquée dans ladite étude.

Enfin, en vertu de la décision de justice qui vient d’être rendue, seuls les élevages de Bulldogs Anglais et de Cavalier King Charles Spaniels s’engageant à œuvrer pour la réduction de ces troubles de santé seront autorisés.