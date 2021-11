La mésaventure d'un Labrador emmené d'urgence chez le vétérinaire après avoir mâchouillé un inhalateur

© Claire Tyrell

Pickle a eu la mauvaise idée de mâchouiller un inhalateur, ce qui a valu à la chienne de recevoir des centaines de doses du médicament contre l’asthme et un séjour en clinique vétérinaire. Sa famille pensait la perdre…

Claire Tyrell vit dans le Suffolk, comté de l’Est de l’Angleterre, avec sa chienne Pickle. Il s’agit d’une femelle Labrador Retriever chocolat qui, comme la plupart des représentants de sa race, ont tendance à vouloir goûter à tout et n’importe quoi. Ce qui leur vaut parfois quelques mésaventures, comme celle qu’elle a récemment vécue.

En rentrant chez elle, la mère de famille a découvert Pickle mal en point. Elle semblait avoir du mal à respirer et avait les yeux bouffis. Elle l’a immédiatement emmenée chez le vétérinaire. Ce dernier ne parvenait pas à identifier ce qui lui causait tant de douleur. Il a lui a fait faire des analyses de sang et des radios et, 2 heures plus tard, il a rappelé Claire Tyrell pour lui donner des nouvelles peu rassurantes.

Le vétérinaire et son équipe n’arrivaient pas à la stabiliser. De plus, les examens avaient révélé la présence de fluide autour du cœur de la chienne et un souffle cardiaque. Il suspectait une maladie du cœur ou une tumeur. Il lui a ensuite demandé si Pickle avait ingéré quelque chose de toxique. Les symptômes lui évoquaient quelques cas d’intoxication au salbutamol qu’il avait eu à traiter par le passé.



Claire Tyrell

Le salbutamol est le médicament utilisé pour soulager les personnes souffrant d’asthme et qu’elles s’administrent au moyen d’un inhalateur. A fortes doses, il est très dangereux pour les chiens.

3 membres de la famille de Claire Tyrell ont justement des inhalateurs. Elle s’est aussitôt mise à en chercher un d’endommagé chez elle. Elle a fini par en trouver, avec la cartouche portant des traces de mordillements. Claire Tyrell pensait l’objet hors d’atteinte de Pickle, mais celle-ci avait réussi à l’atteindre et à le mâchouiller. Ce faisant, elle avait vidé le contenant directement dans sa bouche et ainsi reçu la totalité de ses 200 doses…



Claire Tyrell

« Je n’imaginais pas à quel point les inhalateurs pouvaient être dangereux »

La chienne a été transférée dans une clinique vétérinaire spécialisée, où elle a été mise sous perfusion. On lui a administré un traitement cardiaque et du potassium. Fort heureusement, son état s’est amélioré. Le lendemain matin, elle se portait mieux et s’est même remise à manger.

A lire aussi : Un nouveau-né endormi à côté de son ami chiot conquiert le coeur de millions de personnes (vidéo)

D’après les vétérinaires, Pickle devrait s’en remettre totalement. « Je n’imaginais pas à quel point les inhalateurs pouvaient être dangereux. Même si nous pensions qu'elle ne pourrait jamais les atteindre, nous croyions également qu’ils n’intéressaient pas les chiens », confie sa maîtresse à Team Dogs.

Un conseil, donc, aux propriétaires canins qui possèdent un inhalateur : veillez à ce vos chiens ne puissent pas y avoir accès.