La joie contagieuse d'une chienne senior jouant comme un jeune chiot à chaque automne (vidéo)

Chaque saison a ses avantages et ses inconvénients, mais Stella est bien décidée à ne voir que le côté positif de chacune d’elles. Pour ce qui est de l’automne, les tas de feuilles mortes sont sa plus grande passion !

L’automne approche, et si le temps humide qui lui est propre peut affecter notre moral, cette saison apporte aussi son lot de plaisirs. Se blottir sous une couverture en buvant un thé chaud devant la télévision, ou au contraire se promener dans la forêt avec ses arbres aux couleurs orangées.

© dognamedstella / TikTok

Mais l’automne, c’est surtout la saison des feuilles qui tombent et qu’on entasse avant de les ramasser. Et quoi de plus tentant que de se jeter dans un énorme tas de feuilles ? Du moins, c’est la passion d’une certaine Stella, une Labrador Retriever de 10 ans qui n’a rien perdu de sa fougue de jeunesse. Sa joie de vivre est communicative, comme vous pourrez le constater dans la vidéo relayée par Newsweek.

Une chienne en pleine forme malgré son âge

Du haut de ses 10 ans, Stella n'a rien à envier aux chiots qui l’entourent. Elle a gardé un goût pour l’amusement intact, et son excellente santé lui permet de jouer autant qu’un jeune chien. Mais ce sont peut-être justement ses longues sessions de jeu qui l’ont maintenue en forme ?

© dognamedstella / TikTok

Quoi qu’il en soit, face à un énorme tas de feuilles mortes, rien ne pourrait empêcher Stella de s’amuser. Son plaisir consiste à prendre de l’élan, à courir le plus vite possible, et à se jeter de toutes ses forces dans le tas, pour être amortie par les feuilles.

Jody, sa propriétaire, a déclaré : « Elle vit pour jouer dehors et profite de tout ce que les saisons ont à offrir dans son État natal du Maine (États-Unis). Elle aime particulièrement gambader dans ses tas de feuilles bien-aimées. »

© dognamedstella / TikTok

Jody et sa famille adorent voir leur Labrador s’amuser ainsi. Ils ont donc eu l’idée de filmer et de partager des vidéos sur TikTok, pour donner le sourire à de nombreux internautes.

La vidéo ci-dessous a reçu plus de 11 millions de vues. On y voit Stella sagement assise face à son propriétaire. On sent cependant qu’elle trépigne d’impatience. Son maître lui donne son accord en demandant « Tu voulais me montrer quelque chose ? » Stella démarre alors au quart de tour. Elle se met à courir à toute vitesse, puis bondit dans un très gros tas de feuilles mortes. Son enthousiasme fait plaisir à voir.

© dognamedstella / TikTok

Découvrez-le par vous-même dans les images ci-dessous :