La glace se rompt sous les pattes d’un chien s’aventurant sur un étang gelé, son propriétaire appelle les pompiers

Les plans d’eau gelés sont extrêmement dangereux. La couche de glace qui les recouvre donne une fausse impression de solidité, alors qu’elle peut se briser à tout moment si on a la mauvaise idée de marcher dessus. C’est ce qu’a rappelé Jeff Avery, inspecteur des pompiers de Cochrane, ville de la province d’Alberta au Canada. Ses hommes ont, en effet, récemment porté secours à un chien tombé dans l’eau glacée, rapportait Cochrane Now.

Le canidé en question accompagnait son maître en promenade aux abords d’un bassin de rétention des eaux pluviales. La surface de ce dernier était gelée, et l’animal s’y est aventuré.



Photo d'illustration

La glace s’est alors rompue sous ses pattes et il s’est retrouvé pris au piège dans l’eau frigide. Seules sa tête et ses pattes avant étaient à l’air libre. Tout le reste de son corps était immergé et il s’agrippait désespérément à la glace pour ne pas se noyer.

Son propriétaire a immédiatement composé le numéro d’appel d’urgence. L’aide est venue des pompiers locaux, ceux des Cochrane Fire Services. Une équipe spécialisée a été envoyée sur les lieux.

Un de ses membres a enfilé sa combinaison hypothermique et a progressé prudemment sur la surface glacée du bassin, jusqu’à rejoindre le quadrupède. Il l’a ensuite lentement fait sortir de l’eau, puis l’a ramené sur la berge avec l’aide de ses collègues.

Le chien rendu sain et sauf à son maître

« Le chien a été rendu en tout sécurité à son propriétaire par la suite. C’était donc une bonne chose », s’est félicité Jeff Avery après le sauvetage.

Il a ajouté que le maître avait eu la bonne démarche en contactant les secours au lieu d’essayer d’intervenir lui-même, ce qui l’aurait mis en danger à son tour et aggravé la situation.

« N'allez jamais sur la glace pour essayer de sauver un animal qui est tombé, parce que si elle n'est pas assez solide pour soutenir un chien, alors elle ne l’est certainement pas pour supporter votre poids », a-t-il insisté.