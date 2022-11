La formidable destinée de Chester, Cocker découvert abandonné car "invendable" et devenu chien policier

Un chien retrouvé abandonné dans une cage a récemment entamé sa carrière au sein de la police, rapporte Times & Star.

En janvier 2022, des passants découvraient 5 chiots encagés et abandonnés dehors à Herdsen, dans le sud-est de l’Angleterre. La RSPCA locale était intervenue pour secourir les 3 jeunes Cocker Anglais et les 2 croisés Terriers.



RSPCA/PA

On s’était probablement débarrassé des petits canidés parce qu’ils étaient trop âgés pour être vendus. A 4 mois, ils avaient « dépassé leur stade ‘mignon’, lorsqu’ils avaient une plus grande valeur marchande », suggère en effet Clive Hopwood. Pour cet enquêteur de la RSPCA, il est donc « fort possible que ces chiots aient été abandonnés par un éleveur ».

Parmi ces Cockers, l’un d’eux, nommé Chester, s’est rapidement fait remarquer par son énergie débordante. Au refuge, on craignait de voir ses chances d’être adopté fortement réduites en raison de ce trait de caractère.

Sarah Piggott, elle, a rapidement décelé de formidables qualités chez ce quadrupède, elle qui a été sa mère d’accueil. Elle savait que son trop plein d’énergie pouvait jouer en sa faveur. De plus, la bénévole voyait à quel point Chester était porté sur la recherche d’objets. « J'ai réalisé qu'il avait une grande envie de chercher et de flairer des choses quand il trouvait facilement les balles de tennis perdues par d'autres chiens lors de promenades et me les rapportait constamment », raconte-t-elle à ce propos.



RSPCA/PA

Un chien destiné à rejoindre la police

Tara Luxford le connaît très bien elle aussi, elle qui a adopté son frère Bertie. D’emblée, il a été clair pour elle que Chester était destiné à une carrière de chien de travail. « Je me souviens qu'un jour, nous les promenions ensemble et Bertie avait perdu son nouveau jouet dans un buisson, relate la maîtresse de ce dernier. Nous n’arrivions pas à le retrouver. Nous avons demandé à Chester de le chercher, il est allé directement dans la brousse et l'a récupéré pour Bertie. »

C’est ainsi que 2 mois après son sauvetage, Chester a rejoint la police du Surrey qui lui a fait suivre une formation pour devenir chien renifleur au sein d’une unité cynophile. Un apprentissage qu’il a achevé brillamment. En octobre, il est devenu opérationnel aux côtés de sa nouvelle maîtresse, l’officière de police Kim Hackett. Le binôme intervient dans les comtés du Surrey et du Sussex.

RSPCA/PA