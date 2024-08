La fierté de ce chien ayant trouvé le "bâton parfait" est décuplée par les compliments des passants (vidéo)

Tous ceux qui ont ou ont eu des chiens savent à quel point ces fascinantes créatures adorent les bâtons. Certains d’entre eux donnent même l’impression qu’ils consacrent leur vie à la quête du bout de bois parfait et jubilent lorsqu’ils atteignent leur but. Bryce, lui, semble l’avoir trouvé et il n’a pas l’intention de s’en défaire de sitôt. Ce croisé Labrador l’a déniché lors d’une longue promenade avec sa maîtresse et il en a été copieusement félicité par les passants.