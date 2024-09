La femme du rockeur Tommy Lee sauve leur chien alors qu'il était sur le point d'être enlevé par un coyote (vidéo)

Tommy Lee, qui fêtera son 62e anniversaire le 3 octobre prochain, est un batteur de rock, connu pour avoir été membre fondateur du groupe Mötley Crüe, mais aussi pour avoir été le mari de Pamela Anderson notamment. Il est marié à la comédienne et influenceuse Brittany Furlan, 38 ans, depuis 2019.

Le couple habite Woodland Hills en Californie, avec 2 chiens de race Teckel dont une femelle appelée Neena. Celle-ci a été victime d’une attaque de coyote, dont elle a réchappé de justesse grâce à l’intervention rapide de sa propriétaire.



Brittany Furlan Lee / Instagram

Rapporté ce matin par le Daily Mail, l’incident survenu le mardi 24 septembre a été filmé par la caméra de surveillance installée dans le jardin. La vidéo a été partagée le jour-même par Brittany Furlan sur son compte Instagram.

Aux alentours de 13 heures locales, alors que Neena et son congénère s’amusaient près de la piscine, un coyote s’est introduit dans la propriété pour s’emparer de la chienne. Il a ensuite tenté de quitter les lieux en courant et en l’emportant. Les images montrent qu’il ciblait d’abord l’autre Teckel, qui s’est dépêché de se mettre à l’abri à l’intérieur, avant de se tourner vers Neena.



Brittany Furlan Lee / Instagram

Heureusement, Brittany Furlan n’était pas loin et s’en est rendu compte à temps. Elle a couru après le canidé sauvage en hurlant et a finalement récupéré son amie à 4 pattes saine et sauve. On peut apercevoir Tommy Lee vers la fin de la vidéo, tout aussi sous le choc que sa femme.



Brittany Furlan Lee / Instagram

« Nous allons bien. Dieu merci »

« J'ai escaladé le mur et j’ai ôté [Neena] de la gueule [du coyote] », raconte en légende de la publication la native de Perkasie (Pennsylvanie). Elle ajoute que la corpulence de la chienne a également contribué à son sauvetage, ayant empêché le coyote de passer la clôture avec elle. Voici la vidéo :

Encore secouée par l’incident, Brittany Furlan admet qu’elle « ne laisse même plus sortir les chiens » depuis.

Elle a ensuite posté une story où on Neena déguster ce qui semble être un assortiment de gâteaux pour chien. « Merci à tous pour votre amour. Nous allons bien. Dieu merci », peut-on y lire de la part de Brittany Furlan.



Brittany Furlan Lee / Instagram