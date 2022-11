La famille de Bean, chien de thérapie récemment disparu, veut honorer sa mémoire en poursuivant son œuvre

Toute sa vie durant, Bean aura partagé sa joie de vivre et donné du bonheur sans compter, au-delà même de son activité de chien de thérapie. Récemment, sa famille a dû lui dire adieu après une longue bataille contre la maladie.

Bean était aimé de tous. Ce Golden Retriever avait eu une belle carrière de chien de thérapie, aidant de nombreuses personnes en difficulté à retrouver le moral et à oublier l’anxiété.



Never Bean Better / Facebook

L’annonce de sa disparition a donc bouleversé d’innombrables personnes tant en Pennsylvanie, où il vivait, qu’ailleurs aux Etats-Unis et même à l’étranger. Elle a été faite le 13 octobre sur la page Facebook qui lui est consacrée, rapportait WFMZ.

« Son héritage vivra »

« C’est le cœur lourd que la meute Never Bean Better annonce que notre leader Bean a traversé le pont arc-en-ciel hier soir », a indiqué sa famille dans le post en question. Celle-ci promet, par ailleurs, qu’elle perpétuera l’œuvre du défunt canidé en continuant de venir en aide à ceux qui en ont besoin et à leur donner du bonheur. « Notre travail ne fait que commencer. Son héritage vivra », peut-on y lire à ce propos.

Le quadrupède était atteint d’un cancer. Il s’est éteint paisiblement à l’âge de 13 ans, entouré de tous les membres de sa famille.

Quelques jours plus tôt, il était en vacances avec les autres chiens du foyer sur l’île Chincoteague en Virginie.

La page Facebook dédiée à Bean avait été créée par des élèves de sa propriétaire, Michelle, qui était enseignante à l’époque. La popularité du chien n’avait fait que croître depuis, elle qui avait commencé avec une apparition à la télévision plusieurs années auparavant. Le Golden Retriever avait incarné un canidé ayant détecté une activité paranormale dans une reconstitution pour les besoins d’un documentaire, diffusé sur une chaîne animalière.

Bean était si célèbre et apprécié qu’il avait une journée à son nom sur le calendrier ; le Never Bean Better Day est fêté le 22 août, jour de son anniversaire.