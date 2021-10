La directrice d'un sanctuaire pour animaux partage une vidéo édifiante de chiens handicapés heureux de courir sur la plage

La vidéo partagée par Sally Kadaoui, directrice d'un sanctuaire pour animaux à Tanger, au Maroc, a de quoi mettre la larme à l'œil. Une vingtaine de chiens handicapés ont profité d'un instant de bonheur sur le bord de mer.

La meute de chiens filmée par l'amoureuse des animaux est l'incarnation même de la liberté et de la joie. Équipés de leur chariot, les canidés ont profité de l'air marin et du beau temps. Plus que jamais heureux, ils ont trottiné sur la plage aux côtés de leur bienfaitrice. Véritables boules d'énergie, ils vivent clairement leur meilleure vie.

Ce spectacle extrêmement touchant démontre que les chiens handicapés ont, eux aussi, droit au bonheur. Derrière cette vidéo réconfortante, se cache une histoire noble et émouvante.

Les protagonistes du clip ont été sauvés par Sally Kadaoui. La dame au grand cœur dirige un sanctuaire, où elle recueille des chiens abandonnés. Un rêve qui s'est transformé en réalité en 2013, rapporte Teamdogs.

Offrir une seconde chance aux animaux dans le besoin

Sally, âgée aujourd'hui de 48 ans, a grandi en voyant la souffrance des animaux errants, ayant désespérément besoin d'aide. Sensible à leur détresse, elle a décidé de leur donner la vie qu'ils méritent.

Pour réaliser cette mission, la bonne âme a vendu sa maison et son entreprise à Cambrigde, au Royaume-Uni, pour venir s'installer à Tanger. Elle a investi tout ce qu'elle possédait pour construire un refuge.

« Un chien est aussi pur que n'importe quel autre être vivant », a déclaré l'entrepreneuse. « Le sanctuaire a pour objectif de donner aux animaux un foyer aimant pour toujours. Nous avons soigné, nourri, vacciné et identifié plus de 2 500 animaux errants. »

La quadragénaire a indiqué que près de 200 000 chiens sont tués chaque année au Maroc. Elle s'est donc naturellement donné pour but ultime de secourir tous les animaux abandonnés dans les rues de Tanger.

Qu'ils soient grands, petits, jeunes, vieux, handicapés, en bonne ou en mauvaise santé, tous sont récupérés et soignés au sanctuaire. Quel que soit leur état, Sally et son équipe leur offrent une seconde chance. Même des ânes, des taureaux, des chats ainsi qu'un singe ont été accueillis à bras ouverts !

Un engagement par amour pour les animaux

« En tant qu'humains, nous n'avons pas le droit de prendre la vie d'un chien juste parce qu'il est handicapé », a expliqué l'ange gardien des animaux. « Si vous pouvez leur fournir l'amour et les soins dont ils ont besoin, ils peuvent réellement avoir une vie fantastique. Mes bébés à roulettes sont heureux. »

L'organisme de bienfaisance dépend uniquement des dons. Sally estime que ce procédé permet d'éduquer la communauté et de la sensibiliser à la cause animale.

À l'heure actuelle, elle peut compter sur l'aide de 12 bénévoles, lesquels prennent plaisir à s'occuper des résidents.

La fondatrice du sanctuaire travaille tous les jours et n'a pas pris de vacances depuis plus de 9 ans, ce qui ne semble pas la déranger. « Avec ce travail, vous ne pouvez pas vous sentir plus fier, parce que vous fournissez de l'amour et des soins aux sans-voix », a-t-elle confié. « L'amour triomphe toujours. »