La destinée hors normes d'une chienne sauvée de l'errance et faisant désormais le tour des hôpitaux pour apporter du réconfort aux malades

Petunia est une croisée American Bully de 3 ans. Elle avait été adoptée par Lisa Finke en mars 2023, alors qu’elle venait d’être sauvée de l’errance dans l’Etat du Texas (Etats-Unis). Aujourd’hui, la chienne vit et travaille plus de 1500 kilomètres plus au nord, dans le Wisconsin.

Chienne de thérapie, elle intervient dans des hôpitaux et des maisons de retraite médicalisées, où elle va à la rencontre de patients pour partager avec eux des moments de joie et faire en sorte que leur séjour soit un peu plus agréable.



Des qualités qui sautaient aux yeux

« Elle était descendue de la camionnette et avait fondu dans mes bras. J’avais alors pensé : ce sera ma chienne de thérapie », raconte Lisa Finke à WISN en évoquant leur première rencontre. Elle savait dès lors que Petunia avait les qualités nécessaires pour ce genre de mission. Son tempérament calme, patient et affectueux plaidait effectivement en sa faveur.

Son apprentissage avait duré un an et avait été sanctionné par 2 certifications, celles de l’Alliance of Therapy Dogs et de First Responders Therapy Dogs en l’occurrence.



La chienne se rend notamment au Rogers Behavioral Health Center à Oconomowoc, dans le sud-est du Wisconsin, où des enfants et des adolescents sont traités contre les troubles du comportement alimentaire (boulimie, anorexie…).

« Il y a quelque chose dans la compréhension et l’amour inconditionnel d’un animal qui est là juste pour vous apporter joie et réconfort, indique Jenifer Waite Wollenburg, responsable des opérations au Rogers Behavioral Health Center. De nombreuses personnes en ont tellement besoin, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'hôpital. Nous sommes incroyablement reconnaissants envers nos équipes de réconfort canin. Elles font un travail formidable et elles sont profondément appréciées. »

« Donnez-leur une chance »

Lorsqu’elle rend visite à un patient, Petunia s’en approche doucement puis pose la tête sur ses genoux pour réclamer ses caresses. Bien souvent, elle s’endort à ses pieds pendant qu’il continue de la câliner et se met éventuellement à s’exprimer. Ces moments font énormément de bien aux malades.



« En fait, j'ai reçu une lettre d'une patiente ici à Rogers, me remerciant d’avoir amené [Petunia] et expliquant que cela rendait son hospitalisation un peu moins stressante, dit Lisa Finke. J'ai le sentiment que Petunia avait un lien très spécial avec cette personne, donc c'était vraiment agréable de recevoir cette lettre. »

La maîtresse de la chienne de thérapie espère que cette expérience encouragera d’autres personnes à s’ouvrir aux animaux qui vivent dans les refuges et ont un potentiel à exprimer : « On y trouve de très bons chiens. Petunia en est un exemple. Alors, donnez-leur une chance ».

