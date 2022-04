La costumière du film "Don't Look Up" partage une anecdote insolite sur le chien de l'actrice Meryl Streep !

Alors que Meryl Streep s’apprêtait à tourner une scène clé du film Don't Look Up, son chiot a décidé de s’amuser avec l’une des pièces d’habillement qu’elle devait porter à l’écran. Une anecdote rapportée par la costumière du long métrage réalisé par Adam McKay.

« Don't Look Up : Déni cosmique » est sorti en 2021. Cette comédie dramatique est servie par un casting prestigieux, comportant Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill ou encore Cate Blanchett. On y retrouve également Meryl Streep, qui y campe une présidente des Etats-Unis dans le déni le plus total alors qu’une catastrophe s’apprête à détruire la planète.

Comme souvent, l’actrice de 72 ans était accompagnée de son chien sur le plateau de tournage. A l’époque, il était encore un jeune chiot qui, comme tous les canidés de son âge, n’avait qu’une seule idée en tête ; jouer et goûter à tout ce qui lui passait sous le museau.

meryl streep walking her dog. whew the way my heart yeeted out of my body. pic.twitter.com/4EaoZAIO0k — jack (@ztreeep) August 27, 2020

Susan Matheson, costumière sur ce film, a justement raconté à People une petite mésaventure survenue avec le petit quadrupède lors du tournage. Une anecdote qu’elle a livrée à l’occasion des Costume Designers Guild Awards, organisés le 9 mars dernier à Santa Monica en Californie.

« L’une des choses les plus incroyables qui me soient jamais arrivées dans ma carrière », confie l’habilleuse en se remémorant cette histoire. Ce jour-là, Meryl Streep se préparait à tourner une scène importante du film, où elle devait apparaître sur un écran géant en tailleur St. John avec une large ceinture.

C’est à ce moment-là que Susan Matheson recevait un appel urgent. « Susan, tu dois venir dans la loge de Meryl, tout de suite... Nous avons un problème », lui disait son interlocuteur. Elle s’était exécutée, trouvant la comédienne en compagnie de son ami à 4 pattes. « On a un petit souci, lui annonçait d’emblée Meryl Streep. Le chiot a pris [la ceinture] pour un jouet. Il s’est précipité dans la chambre et il l’a mâchouillée. Mais ne t’en fais pas. Je l’ai rafistolée ».

L’idée de Meryl Streep : maquiller les dégâts avec un stylo-feutre

« La boucle de la ceinture était tordue et le rembourrage en sortait », explique Susan Matheson. L’actrice avait utilisé un stylo-feutre de la même couleur pour maquiller les traces. Un travail plutôt bien fait dans l’urgence, mais ce n’était pas suffisant. La costumière lui a fait remarquer que les dégâts allaient tout de même être vus, sachant qu’elle devait apparaître sur écran géant.

Susan Matheson a alors suggéré à Meryl Streep de changer de tenue. Elle a donc fini par jouer la scène en question vêtue d’un ensemble Giorgio Armani spécialement confectionné pour elle en Italie.

Bien entendu, aucune des 2 n’en a tenu rigueur au chiot. « Un chien merveilleux, qui croyait simplement que c’était un jouet », poursuit la costumière. Elle reconnaît même avoir eu « envie de lui rendre la ceinture pour qu’il la mâchouille encore un peu ».

