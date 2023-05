La contribution précieuse d'un chien pour protéger les forêts des ravages d'un parasite

En Suisse, la prolifération d’un insecte ravageur inquiète les gardes forestiers tant la menace qu’il fait planer sur les arbres est grande. Heureusement, et comme dans bon nombre d’autres domaines, ce sont les chiens qui viennent relancer l’espoir parmi les professionnels soucieux de la santé des forêts et des créatures qui les peuplent. L’un de ces canidés suit une formation qui lui permettra de détecter les parasites en question avant qu’ils ne sévissent.

Zino est déjà à pied d’œuvre. Ce chien a suivi un apprentissage spécifique grâce auquel il est capable de détecter la présence d’un insecte particulièrement destructeur. Il s’agit du bostryche, un parasite qui s’attaque aux arbres, préférablement les plus vulnérables d’entre eux, et provoque leur mort en se propageant rapidement.



RTR Radiotelevisiun Svizra Rumantscha / Facebook

Le petit insecte coléoptère est de plus en plus présent en Suisse et menace sérieusement les forêts, d’après 20 Minutes. Zino, qui fait actuellement l’objet d’une phase d’essai de 3 à 5 mois, pourrait constituer l’arme ultime contre ce fléau.



RTR Radiotelevisiun Svizra Rumantscha / Facebook

Le quadrupède a, en effet, appris à renifler les phéromones qu’émettent les bostryches pour communiquer entre eux. En signalant la présence de ces parasites suffisamment tôt, il permet aux intervenants d’agir rapidement en traitant les arbres touchés avant qu’il ne soit trop tard et que la maladie ne soit transmise au reste de la forêt.

Les tests sont assurés par le garde forestier Antonin Hugentobler et la spécialiste en éducation canine Marie-Sarah Beuchat, à Scuol dans le canton de Grisons (Est de la Suisse).



RTR Radiotelevisiun Svizra Rumantscha / Facebook

Un projet prometteur

S’ils se révèlent concluant – tout porte à croire que ce sera le cas – Zino pourra commencer à travailler dès l’automne et contribuera ainsi à sauver des hectares de zones forestières. D’autres chiens seront alors probablement formés à cette discipline à leur tour, et l’expérience pourrait inspirer des projets similaires ailleurs dans le monde.

Voilà une démonstration supplémentaire de ce dont les chiens sont capables, tant grâce à leur flair puissant qu’à leur intelligence et leur goût pour le travail. Nous ne remercierons jamais assez nos amis canidés pour les inestimables services qu’ils nous rendent au quotidien.