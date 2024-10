La chanteuse Pink recueille un chien de refuge pendant sa tournée et le met en lumière pour qu’il trouve une famille

Certains artistes souhaitent mettre leur notoriété au profit d’une bonne cause. La chanteuse Pink en fait partie. La cause animale lui tient à cœur et, même si sa vie est bien remplie, elle tient à s’investir pour celle-ci. Alors, à l’occasion d’une tournée, elle a décidé de s’arrêter dans un refuge afin d'héberger temporairement une boule de poils dans le besoin.

Graham Crackers n’en a peut-être pas conscience, mais il a eu le privilège de partager de bons moments avec Pink, chanteuse mondialement connue. Cette dernière a hébergé le jeune chien pendant son passage à Minnetonka, dans le Minnesota (États-Unis). Elle lui a consacré son temps libre, mais l’a surtout aidé à se faire connaître en prenant la pose à ses côtés.

Les refuges pour animaux sont fréquemment bondés et Graham Crackers, malgré son adorable minois, pouvait passer inaperçu aux côtés de ses nombreux congénères. Pourtant, la boule de poils n’avait rien de banal, car son histoire est touchante.

The Bond Between / Facebook

« Du fond des bois de l'Arkansas à la vie avec l'une des plus grandes stars internationales »

Une fillette de l’Arkansas nommée Autumn a découvert une mère chienne et ses petits dans les bois, rapportait Fox 9. Graham Crackers faisait partie des chiots et était affamé, au même titre que les membres de sa famille. La petite fille au grand cœur a commencé à nourrir les quadrupèdes en cachette jusqu’à ce que sa mère découvre où partaient les repas.

Cette dernière a contacté une association pour placer les chiens en sécurité, puis ils ont été transférés au refuge The Bond Between par la suite. Graham Crackers a été déposé en famille d’accueil avant d’être récupéré par une personne spéciale, Pink. L’organisme de sauvetage a été stupéfait en recevant l’appel de l’artiste, qui proposait d’accueillir le canidé pendant sa tournée.

The Bond Between / Facebook

Un exemple pour tous

Graham Crackers est passé de la forêt aux strasses et aux paillettes ! Grâce à la notoriété de sa bienfaitrice, son minois a fait le tour des médias et des réseaux sociaux. Le geste de la star est un exemple à suivre pour tous, car de nombreux chiens comme Graham attendent leur famille pour la vie dans les refuges, ou simplement un accueil temporaire : « Si P!NK peut le faire, toi aussi ! L'accueil est la clé pour sauver plus d'animaux comme Graham, et nous avons besoin de plus de gens pour dire oui. Vous pouvez aussi faire partie de leur voyage » écrivait un porte-parole de l’association.

Après avoir été sous le feu des projecteurs d’une telle façon, nul doute que Graham Crackers trouvera bientôt sa famille pour toujours !