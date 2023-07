L'intrusion d'un chien au milieu du peloton lors de la 2e étape du Tour de France 2023 a semé un début de panique (vidéo)

Un accident a été évité de justesse lors du Tour de France, avec l’apparition surprise d’un chien sur la chaussée, rapportait CNEWS le 2 juillet.

Hier dimanche, on disputait la 2e étape de la 110e édition du Tour de France. Elle reliait Vitoria-Gasteiz et Saint-Sébastien en Espagne.

A environ 100 kilomètres de l’arrivée, le quadrupède en question a, selon toute vraisemblance, échappé à son maître avant de s’inviter sur la route. A ce moment-là passaient l’Américain Neilson Powless, le Français Rémi Cavagna et le Norvégien Edvald Boasson Hagen, qui constituaient le trio d’échappée.

En plus de coureurs cyclistes cités, on comptait un certain nombre de motards et de véhicules officiels qui risquaient, eux aussi, de percuter l’animal.

Fort heureusement, la collision tant redoutée ne s’est pas produite. Le chien, qui semble être un Berger Belge Malinois, s’est effectivement ravisé juste à temps. Il a préféré rebrousser chemin pour revenir sur le bas-côté, puis regagner les hauteurs surplombant la route et rejoindre son propriétaire.



GCN Racing / YouTube

Le bon réflexe du chien après sa dangereuse manœuvre

Sa décision de revenir sur ses pas a été salutaire ; elle lui a permis de rester sain et sauf alors qu’il s’était mis en très mauvaise posture. Elle a également évité un ou plusieurs accidents qui auraient pu survenir parmi les cyclistes et les conducteurs de véhicules.

Un incident sans conséquence, donc, mais qui montre à quel point il est important de tenir son chien en laisse aux abords des zones à risque, qu’il s’agisse des routes (Tour de France ou pas), des reliefs (falaises, crevasses…) ou encore des plans et cours d’eau. Il en va autant de sa sécurité que de celle des passants.

La 2e étape de la Grande Boucle version 2023 s’est ainsi poursuivie normalement et a vu la victoire finale du Français Victor Lafay, de l’équipe Cofidis.