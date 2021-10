L'intervention héroïque d'un chien à 3 pattes se jetant à l'eau pour sauver son propriétaire de la noyade

Sans Tater Tot, Tom Kissel ne respirerait peut-être pas à l'heure qu'il est. Le résident du borough de Mars, en Pennsylvanie (États-Unis) a failli succomber à la noyade...

En juillet dernier, Tom Kissel a été victime d'un accident terrible. L'homme de 76 ans s'est cogné la tête sur l'une des parois de son bateau, à la suite de quoi il est tombé inconscient dans la rivière Allegheny. S'il s'était aventuré seul sur l'eau, il serait certainement décédé à l'heure actuelle...

Heureusement, une petite boule de poils l'accompagnait ce jour-là. Son nom ? Tater Tot. Le croisé Loulou de Poméranie / Jack Russell Terrier a réalisé un acte héroïque, quand son propriétaire bien-aimé s'est retrouvé en mauvaise posture.

© Pam Panchak / Post-Gazette

Le chien a essayé d'attirer l'attention

Bien qu'il ait perdu l'une de ses pattes à cause d'un cancer, Tater Tot a conservé sa personnalité vive et intrépide. Le chien à 3 pattes n'a pas hésité un seul instant avant de sauter dans la rivière, pour rejoindre son père adoptif. L'animal courageux a nagé de manière frénétique autour de son corps, rapporte Daily Paws.

L'agitation provoquée par le quadrupède a attiré l'attention de Mary Jo et Brian Lender, qui amarraient leur bateau sur un quai situé non loin de là. Et le destin n'a pas fait les choses à moitié...

Mary Jo Lender est infirmière à l'hôpital Allegheny Valley, depuis 33 ans. Lorsqu'elle a aperçu le septuagénaire flottant inconsciemment, elle est passée à l'action avec l'aide d'autres passants. Après avoir extirpé Tom Kissel des flots, l'infirmière a réalisé un massage cardiaque et du bouche-à-bouche, jusqu'à ce qu'une équipe de secours prenne le relai. Cette opération a permis de sauver la vie de l'homme.

© Pam Panchak / Post-Gazette

Un ami fidèle depuis près de 4 ans

3 mois plus tard, Tom Kissel a retrouvé ses sauveurs lors d'une cérémonie organisée par le Allegheny Health Network et l'American Heart Association. Il a pu remercier personnellement toutes les bonnes âmes qui l'ont aidé.

Tater Tot l'a, bien sûr, accompagné. Le chien héroïque a posé lors d'une séance photos et a reçu une myriade d'éloges. Alors que les sauveteurs ont obtenu l'American Heart Association Award, l'animal s'est vu offrir un panier rempli de délicieuses friandises et de jouets.

© Pam Panchak / Post-Gazette

« Je suppose qu'il savait qu'en agissant ainsi, il attirerait l'attention », a déclaré le rescapé. Ce dernier a confié avoir adopté Tater Tot il y a 4 ans. Au fil du temps, le canidé est devenu un fidèle ami.