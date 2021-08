L'intervention des secouristes pour libérer un chien pris au piège près d'une rivière depuis plusieurs jours

Une chienne s’étant retrouvée coincée au bord d’une rivière a été secourue par les pompiers et le service local de contrôle des animaux. D’après leurs estimations, elle était prise au piège depuis 2 jours au moins. Elle a été placée en refuge et soignée dans la foulée de son sauvetage.

Dans l’Etat du Tennessee, une chienne tombée de la berge et coincée en bordure d’une rivière a été sauvée par plusieurs équipes de secours mobilisées, comme le rapportait WVLT le 7 juillet.

Le mardi 6 juillet, un homme en bateau, naviguant sur la rivière Cumberland, a remarqué une chienne en détresse au bord de l’eau. Il a alors prévenu les autorités, car il ne pouvait pas intervenir.

Le service de contrôle des animaux local, celui du comté de Montgomery, a aussitôt dépêché une équipe sur les lieux. Ses agents se sont rapidement rendu compte qu’ils ne pouvaient pas faire grand-chose non plus ; l’endroit où se trouvait l’animal était inaccessible à pied et depuis la berge. Ils n’ont eu d’autre choix que d’appeler les secours.

Prisonnière d’un câble coincé dans les rochers

Les pompiers du comté et leurs collègues de Clarksville ont joint leurs efforts pour réussir cette opération de sauvetage quelque peu délicate. En s’approchant de la chienne au moyen d’un bateau, ils ont compris pourquoi elle ne pouvait pas bouger ; elle était attachée à un câble de 3 mètres de long, coincé dans les rochers.

Après avoir calmé la chienne, ils ont pu la détacher et la faire monter à bord de leur embarcation. Ils l’ont ensuite emmenée au refuge de Montgomery où elle a reçu tout le soin dont elle avait besoin. Elle souffrait notamment de déshydratation et de blessures légères.

Les agents l’ont également passée au lecteur de puce d’identification, mais elle n’en portait pas. Ils essaient, malgré tout, de retrouver ses éventuels propriétaires.