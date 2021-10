L'intervention des autorités pour sauver la vie d'un chien emporté par le courant, pendant 2 heures

© Virginia Marine Police

Des sauveteurs en mer sont intervenus pour porter secours à un chien que le courant emmenait vers le large. L’animal dérivait depuis 2 heures et risquait de se noyer à tout moment.

Un chien en danger de noyade a été retrouvé et secouru in extremis par une unité de sauvetage en mer, rapportait le Chesapeake Bay Magazine le 16 août dernier.

Kristin Vonclein avait emmené son ami à 4 pattes, un Chesapeake Bay Retriever répondant au nom de Skip Jack, en promenade au bord de l’eau. Le duo s’était rendu sur la plage, à l’embouchure du fleuve Rappahannock dans l’Etat de Virginie (Est des Etats-Unis).

Avez-vous déjà entendu parler d'Esthima, pompes funèbres et crématoriums animaliers ? Oui Non

Vaincu par le courant marin

L’animal avait l’habitude de se baigner, d’autant plus que la race est connue pour être à l’aise dans l’eau et pour exceller à la nage. Toutefois, ce jour-là, la situation était différente. Emporté par son enthousiasme, le canidé a plongé à toute vitesse, puis s’est mis à nager vers le large. Le courant l’emmenait de plus en plus loin du rivage, au point que ni Kristin Vonclein ni un ami, qui était là aussi, n’ont réussi à la rattraper en s’aventurant dans l’eau à leur tour.

Ils sont revenus sur la plage pour enfiler des gilets de sauvetage, mais il était déjà trop tard. Skip Jack était déjà si loin dans la baie qu’ils l’ont perdu de vue. Kristin Vonclein a appelé les secours.

Heureusement, une unité de sauvetage de la police maritime de Virginie était déjà prête à intervenir. Les officiers Kyle Jones et Terrie McKellips était à bord de leur bateau non loin de là et ont foncé vers la zone. Le chien était à l’eau depuis 2 bonnes heures et devait être à bout de forces. Il fallait le retrouver au plus vite.

Epuisé, mais vivant

Par chance, les sauveteurs en mer ont aperçu le museau du quadrupède, seule partie de son corps encore qui était encore hors de l’eau. L’équipage a ainsi pu le repêcher et le faire monter à bord.

Virginia Marine Police

Skip Jack a ensuite été restitué à sa maîtresse, qui l’a aussitôt emmené chez le vétérinaire. Hormis l’épuisement et des douleurs musculaires, il se portait plutôt bien.

Les secouristes étaient si heureux d’avoir pu le sauver qu’ils lui ont acheté un gilet de sauvetage, signé par eux et tous leurs collègues. Ils ont invité Kristin Vonclein à venir le récupérer dans leurs locaux.

A lire aussi : Initialement venu pour faire un don, ce couple ne repart pas du refuge les mains vides !

Virginia Marine Police