L’intervention chirurgicale d’urgence d’un Labrador empalé sur une branche de 40 centimètres

Des accidents terribles peuvent arriver sans crier gare. À Burton-on-Trent, une ville située en Angleterre, une femme a été horrifiée de découvrir un morceau de bois enfoncé dans la poitrine de sa chienne.

Molly s'amusait à courir après une balle quand l'accident est arrivé. Sa propriétaire, Amy Gaunt, a entendu ses hurlements de souffrance. Lorsqu'elle est sortie précipitamment, elle a trouvé son Labrador de 17 mois gravement blessé : la poitrine de l'animal a été percée par un bâton.

Affolée, Amy Gaunt a immédiatement transporté la victime dans une clinique vétérinaire à Stapenhill, une ville voisine. La vie de Molly ne tenait qu'à un fil.

© Amy Gaunt

L'intervention chirurgicale a duré 2 heures

"C'est une chienne énergique et elle court si vite", a expliqué sa propriétaire à Mirror. "Malheureusement, le bâton lui a fait obstacle alors qu'elle sautait pour attraper sa balle."

Un scanner a révélé que l'objet s'est enfoncé à 40 centimètres de profondeur. Heureusement, il a manqué tous les organes principaux. Une opération chirurgicale de 2 heures a été nécessaire pour le retirer.

© Amy Gaunt

La femelle Labrador est restée en soins intensifs pendant 4 jours. Elle a ensuite pu retrouver son foyer. "Molly est une chienne incroyablement chanceuse et son rétablissement n'a été rien de moins que remarquable", ont confié les soigneurs. Si la branche s'était déplacée de quelques centimètres ou avait touché l'un de ses organes vitaux, le canidé n'aurait certainement pas survécu.

© Amy Gaunt

Après cette mésaventure terrible, Molly se rétablit petit à petit. Elle recommence même à jouer dans le jardin. Amy Gaunt et son compagnon sont soulagés de l'heureux dénouement de cette histoire et de voir que cet événement ne constitue plus qu'un mauvais et lointain souvenir pour leur Labrador.