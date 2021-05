L'instant mignon d'un chiot Malamute de l'Alaska émettant ses premières vocalises fait 20 millions de vues

Ceux qui pensent que hurler au loup n’est pas quelque chose d’inné chez certains chiens en seront totalement convaincus en découvrant cette vidéo. Par la même occasion, ils risquent fort de fondre en voyant cette petite croisée Malamute et Husky d’à peine 3 semaines d’âge.

Existe-t-il chose plus mignonne qu’un chiot ? La réponse est oui ; un chiot qui essaie de donner de la voix. C’est justement ce que montre cette vidéo à la fois amusante et touchante, et qui totalise à ce jour plus de 20 millions de vues sur la plateforme YouTube. Elle est relayée par Animal Channel.

Le petit canidé en question est une toute jeune femelle, une chienne croisée Malamute de l’Alaska et Husky Sibérien âgée de 20 jours au moment où la vidéo a été capturée. Elle répond au nom de Belka.

Belka n’est âgée que de 3 semaines, mais elle tente déjà de faire le loup

Dans la séquence qui dure moins de 50 secondes, on peut voir Belka confortablement installée sur le ventre de son jeune ami humain. Filmée par la mère de ce dernier, elle essaie de pousser des hurlements en faisant de très gros efforts. L’enfant l’incite à recommencer en hurlant, lui aussi.

La propriétaire de Belka a tenu à préciser que sa génitrice fait partie de la famille et que le chiot n’a donc pas été séparé de sa maman.

La scène est absolument adorable et mérite amplement qu’on la visionne plus d’une fois. La vidéo de ce chiot qui tente d’émettre des hurlements est à découvrir ci-dessous :

